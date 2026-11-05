Zeci de balene-pilot, ușuate pe o plajă din Noua Zeelandă

Departamentul pentru Conservare din Noua Zeelandă a raportat cel puțin 20 de balene-pilot găsite eșuate pe o plajă, de-a lungul coastei Ngawi, în apropiere de Capul Palliser, cel mai sudic punct al Insulei de Nord.

Aceștia colaborează cu un trib maori și Project Jonah, un grup specializat în salvarea balenelor eșuate, însă, până acum, doar două balene au fost readuse cu succes în apă.

Misiune de salvarea a balenelor

Locuitorii din apropiere au declarat că, peste noapte, au eșuat pe coastă până la 50 de balene, conform Radio New Zealand.

Reuters mai afirmă că majoritatea ar fi cedat în urma rănilor suferite, iar voluntarii încearcă să mențină supraviețuitorii în viață cu găleți cu apă și prosoape.

„Este îngrozitor. Cele care mai sunt în viață sunt pe ultima suflare”, a declarat un localnic din Ngawi, la Radio New Zealand.

Ce spun specialiștii din teren

Project Jonah, organizația implicată în salvarea balenelor eșuate, a declarat că patru dintre balene erau încă în viață și că le vor aduce în apă, în condiții specifice.

„În prezent se efectuează evaluări medicale și se fac pregătiri pentru repunerea navei pe apă la mareea înaltă din această după-amiază, dacă se va considera necesar”, a transmis Project Jonah, printr-o postare pe Facebook.

Astfel de evenimente nefericite sunt frecvente în Noua Zeelandă și în Australia. Populațiile numeroase de balene-pilot trăiesc în adâncul oceanului din jurul celor două insule.

Motivul pentru care balenele au fost găsite eșuate rămâne necunoscut.