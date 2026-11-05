Prima pagină » Știri externe » Zeci de balene-pilot, ușuate pe o plajă din Noua Zeelandă

Zeci de balene-pilot, ușuate pe o plajă din Noua Zeelandă

Mai multe balene-pilot au fost găsite joi pe o plajă de pe Insula de Nord din Noua Zeelandă. Echipele de salvare încearcă să readucă în apă o parte din supravițuitori.
Zeci de balene-pilot, ușuate pe o plajă din Noua Zeelandă
Sursa foto: Department of Conservation
Coralia Frigea
05 nov. 2026, 10:46, Știri externe
Adaugă-ne ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Departamentul pentru Conservare din Noua Zeelandă a raportat cel puțin 20 de balene-pilot găsite eșuate pe o plajă, de-a lungul coastei Ngawi, în apropiere de Capul Palliser, cel mai sudic punct al Insulei de Nord.

Aceștia colaborează cu un trib maori și Project Jonah, un grup specializat în salvarea balenelor eșuate, însă, până acum, doar două balene au fost readuse cu succes în apă.

Misiune de salvarea a balenelor

Locuitorii din apropiere au declarat că, peste noapte, au eșuat pe coastă până la 50 de balene, conform Radio New Zealand.

Reuters mai afirmă că majoritatea ar fi cedat în urma rănilor suferite, iar voluntarii încearcă să mențină supraviețuitorii în viață cu găleți cu apă și prosoape.

„Este îngrozitor. Cele care mai sunt în viață sunt pe ultima suflare”, a declarat un localnic din Ngawi, la Radio New Zealand.

Ce spun specialiștii din teren

Project Jonah, organizația implicată în salvarea balenelor eșuate, a declarat că patru dintre balene erau încă în viață și că le vor aduce în apă, în condiții specifice.

„În prezent se efectuează evaluări medicale și se fac pregătiri pentru repunerea navei pe apă la mareea înaltă din această după-amiază, dacă se va considera necesar”, a transmis Project Jonah, printr-o postare pe Facebook.

Astfel de evenimente nefericite sunt frecvente în Noua Zeelandă și în Australia. Populațiile numeroase de balene-pilot trăiesc în adâncul oceanului din jurul celor două insule.

Motivul pentru care balenele au fost găsite eșuate rămâne necunoscut.

Recomandarea video

Cristian Preda: Nicușor Dan a făcut aceeași greșeală ca Iohannis după ce și-a pus șapca MAGA. „A pariat pe Donald Trump” / Nicușor Dan n-a obținut nici măcar o șapcă
G4Media
Gigi Becali, derapaj suburban la adresa unei jurnaliste care l-a întrebat despre declarația de avere: „Impostoareo, ordinaro, ești nebună?!”
GSP.ro
Procesul lui Călin Georgescu a fost amânat de Tribunalul București pentru luni. Care este motivul
Gandul
Câți bani au primit eliminatele Loredana Chivu și Ana-Maria Mocanu, de la Antena 1, pentru cele 9 săptămâni la Asia Express
Cancan
FOTO. Cea mai frumoasă antrenoare din România, apariție spectaculoasă într-un costum special: „Ești Femeia Fantastică”
Prosport
Pariul de 474 de milioane de dolari al lui Elon Musk a fost un eșec total: acțiunile Tesla și SpaceX, în cădere după alegerile din SUA
Libertatea
Doliu în fotbalul românesc! Vadim Crîcimari a murit la 38 de ani, după o luptă grea cu o boală nemiloasă
CSID
Mașina Zilei: Ford Focus din 2017 cu motor Ecoboost. Cu ce dotări vine acest exemplar?
Promotor