Acordul Trump-Putin în pericol. Navele cu motorină rusească ar putea fi refuzate în porturile americane

Acordul președintelui american Donald Trump cu liderul Rusiei, Vladimir Putin, prin care se permite importul de motorină rusească în SUA, se confruntă cu dificultăți. Potrivit Financial Times, două nave petroliere au deviat de la rutele planificate, din cauza preocupărilor legate de sancțiuni și a rezistenței din partea cumpărătorilor americani.

Petrolierul rusesc Talisman și nava Leruo, deținută de o entitate din Hong Kong, au renunțat ambele la destinația SUA,. Nava Leruo, care se află sub incidența sancțiunilor impuse de Regatul Unit, UE și Canada, și-a schimbat drumul îndreptându-se acum către Brazilia.

Petrolierul Talisman, vizat de sancțiuni din partea SUA, Regatului Unit și UE, s-a îndepărtat de Atlantic și a intrat în Marea Mediterană. În prezent, se află în largul coastelor Algeriei și transmite semnalul „așteaptă ordine”, ceea ce înseamnă că nu are un cumpărător confirmat sau un port de destinație stabilit.

Un al treilea petrolier, Agioi Fanendes, deținut de o entitate grecească, pare să se îndrepte în continuare spre New York. Totuși, și acesta transmite semnalul „așteaptă ordine”. O a patra navă, Beast, deținută de o companie din Seychelles, indică „Atlantic” drept destinație. Nava a încărcat motorină în portul rusesc Primorsk pe 27 octombrie și pare că se îndreaptă spre coasta de est a SUA.

Guvernatorul din New Jersey a avertizat porturile că riscă sancțiuni dacă primesc nave cu motorină rusească

Mikie Sherrill, guvernatorul statului New Jersey, a avertizat porturile din stat că riscă sancțiuni severe dacă primesc nave cu motorină rusească, în conformitate cu acordul Trump-Putin. Avertizarea a fost lansată printr-o scrisoare datată 2 noiembrie.

„Orice încercare de a obține profit din comerțul ilegal cu combustibil rusesc va atrage sancțiuni severe. Vă îndemn să respingeți orice navă-cisternă care încearcă să vă utilizeze facilitățile pentru a facilita o astfel de activitate ilicită”, se arată în scrisoarea adresată porturilor și operatorilor de terminale din New Jersey.

Ce au stabilit Trump și Putin despre importul de motorină

Importul de motorină rusească nu ar face decât să finanțeze războiul Rusiei împotriva Ucrainei și nu ar duce la scăderea prețurilor la combustibil în SUA, a adăugat Sherrill într-o postare pe platforma X.

Pe 9 octombrie, în urma unei discuții telefonice cu președintele rus Vladimir Putin, Donald Trump a declarat că Rusia a acceptat să furnizeze milioane de tone de motorină către SUA și piețele globale.

„Rusia va furniza imediat peste 300.000 de tone de motorină pieței americane și celei globale, alte 500.000 de tone în cursul lunii noiembrie și 1.000.000 de tone imediat după aceea”, a scris Trump pe Truth Social.

De asemenea, Sherrill a criticat acordul lui Trump cu Rusia, având în vedere rolul acesteia de aliat al Teheranului, subliniind că „SUA se află în prezent într-o stare de ostilitate cu Iranul, a cărui armată este responsabilă pentru uciderea a 23 de militari și rănirea altor zeci”.

Ea a adăugat că Trump nu are autoritatea de a ridica sancțiunile impuse prin legea privind petrolul rusesc adoptată în momentul în care Rusia a lansat invazia la scară largă în 2022. Președintele poate ridica sancțiunile dacă demonstrează faptul că Rusia și-a retras forțele din Ucraina.

„Statul New Jersey va recurge la toate instrumentele legale și de reglementare disponibile pentru a se asigura că porturile, întreprinderile și infrastructura noastră nu sunt exploatate în scopul promovării unor interese contrare celor ale Statelor Unite ale Americii și ale statului New Jersey”, a precizat Sherrill.