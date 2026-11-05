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Dolarul scade la minimul ultimei luni după alegerile din SUA, iar aurul trece de 4.100 de dolari uncia. Cum reacționează piețele

Dolarul american a coborât joi la cel mai redus nivel din ultimele cinci săptămâni, în timp ce aurul a depășit 4.100 de dolari uncia. Piețele financiare reacționează la victoria democraților în alegerile pentru Congresul SUA.
Dolarul scade la minimul ultimei luni după alegerile din SUA, iar aurul trece de 4.100 de dolari uncia. Cum reacționează piețele
Sursa foto: Hepta/Mediafax Foto
Victor Dan Stephanovici
05 nov. 2026, 09:34, Economic
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Democrații au obținut majoritatea atât în Senat, cât și în Camera Reprezentanților, schimbând raportul de forțe de la Washington pentru ultimii doi ani ai mandatului prezidențial. Investitorii anticipează că noul Congres ar putea îngreuna adoptarea unor măsuri fiscale, comerciale și militare promovate de administrația Trump, transmite Reuters.

Euro și lira sterlină câștigă teren în fața dolarului

Indicele dolarului, care urmărește evoluția monedei americane față de un coș de valute importante, a scăzut joi cu 0,22%, până la 101,25 puncte. Este cel mai redus nivel înregistrat din 30 septembrie, după o depreciere de 0,34% în ședința precedentă.

Euro s-a apreciat cu 0,29%, ajungând la 1,1261 dolari, iar moneda japoneză a câștigat 0,27%, până la un curs de 157,95 yeni pentru un dolar. Lira sterlină a urcat la 1,349 dolari, apropiindu-se de cel mai ridicat nivel din ultimele șapte săptămâni. Investitorii așteaptă decizia Băncii Angliei, care ar putea majora dobânda pentru a combate inflația alimentată de scumpirea energiei.

Aurul depășește 4.100 de dolari uncia

În paralel cu deprecierea dolarului, aurul a continuat să se scumpească. Potrivit unei relatări separate Reuters, prețul aurului pe piața spot a urcat joi cu 1,9%, până la 4.134,83 dolari uncia, cel mai ridicat nivel din 22 octombrie. Creșterea vine după un avans de aproximativ 3,4% înregistrat miercuri, una dintre cele mai puternice ședințe pentru metalul prețios din ultimele luni.

Scăderea dolarului face aurul mai accesibil cumpărătorilor care folosesc alte monede. În același timp, randamentele mai mici ale obligațiunilor americane sporesc atractivitatea metalului, care nu oferă dobândă. Randamentul titlurilor de stat americane pe zece ani a coborât joi la 4,847%, cel mai redus nivel din 10 septembrie.

Petrolul se ieftinește. Investitorii așteaptă decizia Fed

Rezultatele alegerilor au alimentat și așteptările privind o posibilă temperare a politicii externe americane, inclusiv în conflictul cu Iranul. Rodrigo Catril, strateg valutar la National Australia Bank, consideră că scăderea petrolului reflectă anticiparea unor limite mai mari asupra deciziilor administrației Trump.

Analistul avertizează însă că reacțiile imediate ale piețelor pot fi exagerate și nu indică neapărat direcția pe termen mediu. Între timp, investitorii continuă să estimeze o probabilitate de peste 80% pentru o nouă majorare a dobânzii de către Rezerva Federală în decembrie. Următoarele indicii vor veni din datele privind piața muncii din SUA, inclusiv raportul despre angajările din octombrie, programat pentru vineri.

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