Tudor Chirilă îl ironizează pe Donald Trump după înfrângerea republicanilor: „America i-a dat peste bot”

Într-un mesaj publicat pe Facebook, cântărețul a criticat politicile administrației americane și a avertizat că pierderea controlului asupra Congresului ar putea accentua comportamentul autoritar pe care i-l atribuie liderului de la Casa Albă.



Tudor Chirilă: „Democrații i-au spulberat”

În mesajul său, Tudor Chirilă a salutat victoria democraților, care au obținut majoritatea în Senat și Camera Reprezentanților, interpretând rezultatul drept o sancțiune electorală aplicată lui Donald Trump.

„Clovnul portocaliu a primit un șut în fund de la America și mai ales de la votanții lui republicani. Democrații i-au spulberat și au câștigat congresul la scor de neprezentare”, a scris artistul.

Chirilă a pus rezultatul alegerilor pe seama nemulțumirilor provocate, în opinia sa, de politicile economice și externe ale administrației Trump.

El a criticat creșterea prețurilor, măsurile împotriva imigrației, introducerea tarifelor comerciale și implicarea Statelor Unite în conflicte militare, acuzându-l totodată pe președintele american că ar favoriza interesele propriei familii și ale unor oameni de afaceri influenți.

„Mai nimic pentru America, totul pentru «famiglia»”, a afirmat Tudor Chirilă.

„Farul extremismului american pâlpâie”

Artistul a remarcat că republicanii au pierdut teren inclusiv în state considerate tradițional favorabile partidului, menționând Texas, Ohio și Kansas.

În opinia sa, aceste rezultate reflectă nemulțumirea unei părți a electoratului care îl susținuse anterior pe Trump.

Chirilă a susținut că nici sumele investite de Elon Musk în sprijinirea candidaților republicani nu au reușit să împiedice înfrângerea electorală.

„Farul extremismului american – de la care își ia lumină cel european – pâlpâie și probabil că nici magaioții noștri nu se simt prea fericiți”, a scris cântărețul, făcând referire și la simpatizanții europeni ai mișcării MAGA.

Avertisment privind reacția lui Trump după pierderea Congresului

Tudor Chirilă consideră însă că rezultatul alegerilor nu va determina neapărat o schimbare de atitudine a președintelui american.

„Din contră, reflexele lui autoritare se vor accentua”, a avertizat artistul.

Acesta a anticipat o posibilă intensificare a confruntărilor politice din Statele Unite, folosind termeni duri pentru a descrie comportamentul pe care îl așteaptă din partea lui Trump.

„S-ar putea să vedem mai multă nebunie, mai mult absurd, mai multă răutate și, desigur, mai mult narcisism. Deocamdată, America i-a dat peste bot”, a transmis Chirilă.

Critici și la adresa democraților

Deși a salutat înfrângerea republicanilor, artistul a subliniat că victoria nu îi absolvă pe democrați de responsabilitatea pentru problemele societății americane.

„Asta nu înseamnă că democrații au un cec în alb. Ei nu sunt deloc străini de situația în care se află America”, a afirmat el.

Chirilă și-a exprimat speranța că liderii democrați vor învăța din evoluțiile politice recente, precizând însă că nu consideră acest lucru o certitudine.

Mesajul artistului vine după alegerile americane de la jumătatea mandatului prezidențial, în urma cărora Partidul Democrat a câștigat controlul ambelor camere ale Congresului, potrivit rezultatelor anunțate miercuri.