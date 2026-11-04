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„Gaura lui Bolojan”. Adrian Câciu acuză o gaură de 12 miliarde de euro și avertizează asupra deficitului

Deputatul PSD Adrian Câciu susține, miercuri, că România pierde 12 miliarde de euro din fonduri europene, pe care le numește „gaura lui Bolojan”. Acesta avertizează că pierderea a 3,4 miliarde de euro va majora deficitul bugetar cu 0,9% din PIB.
„Gaura lui Bolojan”. Adrian Câciu acuză o gaură de 12 miliarde de euro și avertizează asupra deficitului
SURSA FOTO : Facebook: Adrian Câciu
Alexandra-Valentina Dumitru
04 nov. 2026, 19:48, Politic
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„12 miliarde de euro. Gaură lăsată de niște incompetenți”, a spus Câciu, pe Facebook.

Potrivit deputatului PSD, România ar fi renunțat anul trecut la aproximativ 7 miliarde de euro, iar anul acesta la încă aproximativ un miliard și ceva

„Și acum aflăm că mai pierdem 3,4 miliarde pentru că am avut o echipă de incompetenți care s-au lăudat, s-au absorție de 90%, care? Din ce? Din ce a rămas, poate? 12 miliarde de euro”, spune deputatul PSD.

Adrian Câciu susține că cele 3,4 miliarde, „despre care am aflat astăzi că se pierd”, pun presiune pe deficit. „Adică va crește deficitul cu 0,9% din PIB. O mare problemă. Gaura lui Bolojan”, a conchis acesta.

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