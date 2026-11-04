„Gaura lui Bolojan”. Adrian Câciu acuză o gaură de 12 miliarde de euro și avertizează asupra deficitului

„12 miliarde de euro. Gaură lăsată de niște incompetenți”, a spus Câciu, pe Facebook.

Potrivit deputatului PSD, România ar fi renunțat anul trecut la aproximativ 7 miliarde de euro, iar anul acesta la încă aproximativ un miliard și ceva

„Și acum aflăm că mai pierdem 3,4 miliarde pentru că am avut o echipă de incompetenți care s-au lăudat, s-au absorție de 90%, care? Din ce? Din ce a rămas, poate? 12 miliarde de euro”, spune deputatul PSD.

Adrian Câciu susține că cele 3,4 miliarde, „despre care am aflat astăzi că se pierd”, pun presiune pe deficit. „Adică va crește deficitul cu 0,9% din PIB. O mare problemă. Gaura lui Bolojan”, a conchis acesta.