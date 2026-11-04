Claudiu Manda o îndeamnă pe Alice Weidel să le ceară scuze românilor din Germania. „Niciun interes politic nu justifică o asemenea nedreptate”

Într-o postare încărcată miercuri pe Facebook, Claudiu Manda a reacționat în urma declarației făcute de Alice Weidel, care i-a acuzat pe românii din Germania că profită de sistemul social al țării.

„Când lidera AfD, Alice Weidel, îi acuză pe românii din Germania că «jefuiesc» sistemul social, îi jignește pe toți cei care și-au construit o viață prin muncă cinstită”, a scris secretarul general al PSD.

Potrivit acestuia, „niciun interes politic nu justifică o asemenea nedreptate”.

„Alice Weidel trebuie să-și retragă afirmațiile și să le ceară scuze românilor din Germania”, a scris Manda.

Social-democratul precizează că „în toate colțurile lumii sunt români care, prin muncă și seriozitate, au reușit să-și facă un rost și să câștige respectul comunităților în care trăiesc. Au luat-o de la capăt, au învățat o limbă nouă și au făcut sacrificiul de a trăi ani departe de cei dragi, în speranța că le vor putea oferi o viață mai bună”.

„Sunt medici, profesori, ingineri, constructori, antreprenori, oameni care contribuie, prin ceea ce fac în fiecare zi, la dezvoltarea țărilor în care muncesc”, continuă acesta.

De asemenea, susține că românii din străinătate „merită respect în țările în care muncesc și sprijin din partea țării lor”.

„Au dreptul să știe că România îi apără atunci când sunt nedreptățiți, oriunde s-ar afla”, a conchis Claudiu Manda.

Un mesaj similar a fost transmis tot miercuri de către deputatul PSD Mihai Fifor, care a numit acuzațiile lui Weidel drept „profund ofensatoare și inacceptabile”.

„Statisticile oficiale germane arată că mai puțin de 9% dintre românii stabiliți acolo beneficiază de ajutorul social de bază. Acestea sunt cifrele care trebuie puse în fața propagandei, nu prejudecățile și insinuările. Dar dincolo de cifre, problema este mult mai gravă”, a specificat deputatul.