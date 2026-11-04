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Sorin Grindeanu îi cere lui Alice Weidel să își ceară scuze românilor din Germania: „Inculparea colectivă pe criteriul originii contravine valorilor UE”

Sorin Grindeanu îi solicită public liderului AfD, Alice Weidel, să își retragă afirmația potrivit căreia imigranții din România „jefuiesc” sistemul social al Germaniei și să își ceară scuze comunității românești. Grindeanu afirmă că peste 500.000 de români lucrează legal în Germania și contribuie la sistemul de asigurări sociale.
Sorin Grindeanu îi cere lui Alice Weidel să își ceară scuze românilor din Germania: „Inculparea colectivă pe criteriul originii contravine valorilor UE”
ILIE MARIAN / MEDIAFAX FOTO
Cosmin Pirv
04 nov. 2026, 14:51, Politic
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„Inculparea colectivă pe criteriul originii contravine valorilor pe care s-a clădit UE”, a transmis Sorin Grindeanu, într-un mesaj adresat, pe X, liderului partidului german AfD.

Potrivit acestuia, trei din patru români de vârstă activă lucrează în Germania, proporție similară celei înregistrate în rândul germanilor. Grindeanu a precizat că peste 4.000 de români sunt medici și tratează pacienții germani.

Liderul PSD a criticat declarațiile lui Alice Weidel, afirmând că acestea readuc în discuție xenofobia și contravin valorilor europene.

Grindeanu a susținut că românii merită același respect pe care îl primesc germanii în celelalte state europene.

„Spre deosebire de dumneavoastră, eu voi apăra drepturile germanilor care lucrează sau călătoresc în UE, la fel cum îi apăr astăzi pe compatrioții mei români”, a transmis Sorin Grindeanu.

Alice Weidel a lansat un atac direct la migranții din România.

„Alocații pentru copii, ajutor social de bază, îngrijire medicală: tot mai mulți migranți din România ne jefuiesc sistemul social. Numai în Magdeburg, cheltuielile s-au multiplicat de 20 de ori, ajungând la 3 milioane de euro pe an. O cotitură în politica de migrație este posibilă doar cu AfD!”, a scris Weidel pe X.

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