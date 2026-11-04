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Ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Mihai Ghigiu, reacție după ce o lideră politică din Germania i-a acuzat pe români că profită de sistemul social: „Declarație nefericită puțin spus”

Ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Mihai Ghigiu, a criticat declarațiile făcute de Alice Weidel, lidera partidului german Alternativa pentru Germania (AfD), potrivit cărora tot mai mulți migranți români ar profita de sistemul de asistență socială din Germania. Ghigiu a catalogat afirmațiile drept „jignitoare” și a subliniat contribuția României și a cetățenilor săi la Uniunea Europeană.
Ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Mihai Ghigiu, reacție după ce o lideră politică din Germania i-a acuzat pe români că profită de sistemul social: „Declarație nefericită puțin spus”
Sursa foto: Facebook/Mihai Alexandru Ghigiu
Luiza Moldovan
04 nov. 2026, 14:53, Politic
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Întrebat, în cadrul conferinței de presă susținute miercuri, cum comentează declarațiile liderei partidului german, în contextul parteneriatului euroatlantic dintre România, Europa și Statele Unite, ministrul INvestițiilor și Proiectelor Europene, Mihai Ghigiu, a spus că afirmațiile acesteia sunt nefericite și reprezintă o jignire la adresa românilor.

Cred că este o declarație nefericită puțin spus, aș spune chiar jignitoare la adresa românilor. Românii sunt cetățenii ai Uniunii Europene.

În câteva luni vom face 20 de ani de când suntem membri ai Uniunii Europene și cred că contribuția României și a românilor, atât la economia europeană, cât și la Uniunea Europeană per ansamblu, este una importantă. Din punctul meu de vedere, declarația, v-am zis, este cel puțin nefericită, ca să nu zic jignitoare”, a declarat ministrul.

Informații de context

Pe 28 octombrie, co-lidera AfD a acuzat explicit pe X că tot mai mulți migranți din România „jefuiesc sistemul social” german, făcând referire la alocațiile pentru copii, ajutoarele sociale de bază și serviciile medicale.

Weidel a invocat situația orașului Magdeburg, unde cheltuielile sociale asociate cetățenilor români ar fi ajuns, potrivit afirmațiilor sale, la trei milioane de euro pe an, de 20 de ori mai mult decât în urmă cu aproximativ un deceniu.

Alocații pentru copii, ajutoare sociale de bază, asistență medicală: tot mai mulți migranți din România ne jefuiesc sistemul social. Numai în Magdeburg, cheltuielile au crescut de 20 de ori, ajungând la trei milioane de euro pe an. Numai cu AfD va exista o schimbare de direcție în politica privind migrația!”, a scris atunci Alice Weidel.

Afirmațiile au provocat reacții în rândul politicienilor români.

Președintele USR, Dominic Fritz, i-a cerut liderei AfD să-și ceară scuze, susținând că sute de mii de români muncesc în Germania și contribuie la sistemul de asigurări sociale al acestei țări.

De asemenea, președintele Senatului, Mircea Abrudean, a catalogat declarațiile drept condamnabile și a subliniat că naționalitatea nu poate deveni un criteriu de discriminare într-o Europă construită pe principiile liberei circulații și egalității în drepturi.

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