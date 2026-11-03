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Ministerul Investițiilor anunță noi termene pentru prima de carieră didactică. Cine poate primi 1.500 de lei și cum se activează cardul

Cadrele didactice care nu au primit încă prima de carieră didactică, în valoare de 1.500 de lei net, pot beneficia de alimentarea cardurilor până la sfârșitul anului 2026.
Ministerul Investițiilor anunță noi termene pentru prima de carieră didactică. Cine poate primi 1.500 de lei și cum se activează cardul
Sursa foto: Mediafax Foto/DPA/Hepta
Oana Antipa
03 nov. 2026, 18:24, Știrile zilei
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Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene (MIPE) atrage însă atenția că beneficiarii trebuie să activeze măsura de sprijin până cel târziu pe 14 decembrie.

Cardurile profesorilor pot fi alimentate în noiembrie și decembrie

Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene a anunțat marți, 3 noiembrie, prelungirea perioadei în care pot fi activate și alimentate cardurile destinate primei de carieră didactică.

Modificarea a fost introdusă prin Ordonanța de urgență nr. 43/2026, publicată în Monitorul Oficial la 30 octombrie.

Potrivit ministerului, măsura permite virarea celor 1.500 de lei în lunile noiembrie și decembrie pentru beneficiarii eligibili care nu au primit încă banii.

Prelungirea îi vizează pe angajații din învățământ care au fost în activitate în anul școlar sau universitar 2025 – 2026 și își continuă activitatea în 2026 – 2027.

Sunt incluse atât persoanele validate, ale căror carduri au fost deja emise, dar nu au fost alimentate, cât și beneficiarii pentru care cardurile nu au fost încă emise din cauza unor erori sau neconcordanțe în procesul de validare, clarificate după intrarea în vigoare a noii ordonanțe.

Termen-limită: 14 decembrie. Cum se activează prima de carieră didactică

Pentru a putea primi suma, beneficiarii trebuie să activeze măsura de sprijin până la 14 decembrie, inclusiv.

Activarea poate fi realizată prin aplicația Pluxee România sau telefonic.

Ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Alexandru Mihai Ghigiu, a subliniat că prelungirea termenului urmărește ca toate persoanele eligibile să beneficieze de sprijinul financiar.

„Fiecare profesor care are dreptul la prima de carieră didactică trebuie să o primească. Termenul a fost prelungit tocmai pentru asta, iar cardurile pot fi alimentate până la sfârșitul anului”, a declarat ministrul.

Acesta i-a îndemnat pe beneficiari să nu amâne activarea până în ultimele zile, pentru a evita eventualele întârzieri în alimentarea cardurilor.

Cum pot fi cheltuiți cei 1.500 de lei

Prima de carieră didactică este acordată pe suport electronic și poate fi utilizată pentru formare profesională, achiziționarea de cărți de specialitate și alte cheltuieli necesare activității educaționale.

Există însă o condiție privind utilizarea banilor: cel puțin 65% din sumă, respectiv minimum 975 de lei, trebuie alocați cursurilor de pregătire profesională avizate sau acreditate de Ministerul Educației și Cercetării.

Listele cursurilor și furnizorilor acreditați sunt disponibile pe site-ul Ministerului Educației și Cercetării.

Diferența de maximum 525 de lei poate fi utilizată pentru celelalte categorii de cheltuieli eligibile prevăzute de program.

Cine beneficiază de prima de carieră didactică

Potrivit MIPE, sprijinul financiar se adresează cadrelor didactice și personalului didactic auxiliar din învățământul preuniversitar de stat.

În învățământul universitar de stat, sunt eligibile cadrele didactice care ocupă funcțiile de conferențiar, șef de lucrări, lector sau asistent universitar, precum și personalul didactic auxiliar, în condițiile programului.

Prima de carieră didactică este reglementată prin OUG nr. 58/2023, cu modificările ulterioare, și este finanțată din fonduri europene, prin Programul Educație și Ocupare 2021 – 2027.

Ministerul recomandă persoanelor care îndeplinesc condițiile, dar nu au primit încă banii, să finalizeze activarea cât mai curând, astfel încât alimentarea cardurilor să poată fi efectuată până la încheierea anului.

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