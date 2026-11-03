Dosarul unei crime care a șocat Italia, redeschis după 51 de ani. Procurorii reiau ancheta privind moartea regizorului Pier Paolo Pasolini

Decizia vine după prezentarea unor noi elemente care ar putea contribui la clarificarea unuia dintre cele mai controversate cazuri din istoria recentă a Italiei.

Procurorii din Roma redeschid dosarul morții lui Pier Paolo Pasolini

Parchetul din Roma a dispus efectuarea unor noi investigații în cazul asasinării lui Pier Paolo Pasolini, găsit mort la 2 noiembrie 1975, într-o localitate de pe litoralul din apropierea capitalei italiene, relatează The New York Times.

Cineastul avea 53 de ani și era una dintre cele mai importante și controversate personalități culturale ale Italiei, cunoscut atât pentru creațiile sale cinematografice și literare, cât și pentru pozițiile politice de stânga și criticile adresate societății italiene.

Trupul său, care prezenta urmele unei agresiuni violente, a fost descoperit de un tâmplar. Circumstanțele crimei au provocat un puternic impact public și au alimentat, timp de decenii, numeroase controverse.

Un tânăr de 17 ani a recunoscut crima, dar ulterior și-a schimbat declarațiile

La scurt timp după descoperirea cadavrului, Giuseppe Pelosi, un tânăr de 17 ani care practica prostituția, a mărturisit că l-a ucis pe Pasolini.

Acesta a susținut că regizorul îl abordase la Roma pentru o întâlnire sexuală. Pelosi a fost ulterior condamnat la nouă ani de închisoare pentru omor.

În anii următori, însă, versiunea sa asupra evenimentelor s-a modificat în repetate rânduri.

În unele declarații, Pelosi a afirmat că a acționat singur, în timp ce în altele a susținut că la locul crimei s-ar fi aflat încă trei persoane sau chiar un grup mai numeros.

În 2005, în timpul unei apariții la televiziunea italiană, acesta și-a retras mărturisirea inițială.

Giuseppe Pelosi a murit în 2017, fără ca toate contradicțiile din declarațiile sale să fie clarificate.

De-a lungul timpului, în spațiul public au circulat ipoteze privind o posibilă implicare a crimei organizate, a unor grupări de extremă dreapta sau a unor persoane care ar fi încercat să îl șantajeze pe regizor. Aceste scenarii nu au fost demonstrate printr-o concluzie judiciară definitivă.

Noi informații ar putea conduce la audierea unei persoane neinterogate anterior

Reluarea investigațiilor a fost solicitată de avocatul penalist Stefano Maccioni, care cercetează circumstanțele morții lui Pasolini de aproximativ 18 ani.

Potrivit declarațiilor oferite publicației americane, avocatul a transmis procurorilor, în noiembrie 2025, un dosar care conține elemente noi.

Printre acestea se află informații referitoare la existența unei persoane care ar putea cunoaște detalii relevante despre crimă, dar care nu ar fi fost audiată până în prezent de anchetatori.

Maccioni a precizat că procurorii l-au informat săptămâna trecută că poliția judiciară a primit instrucțiuni pentru reluarea investigațiilor.

Avocatul a ales să facă publică decizia luni, 2 noiembrie, la împlinirea a 51 de ani de la descoperirea trupului neînsuflețit al cineastului.

Ancheta a mai fost redeschisă, fără rezultate definitive

Nu este prima încercare de clarificare a circumstanțelor în care a murit Pier Paolo Pasolini.

La solicitarea aceluiași avocat, procurorii din Roma au deschis o nouă investigație în 2010, însă aceasta a fost închisă după cinci ani.

Alte cereri formulate în 2016 și 2023 au fost respinse de autoritățile judiciare.

Stefano Maccioni, autorul a două cărți dedicate cazului, s-a declarat moderat mulțumit de noua decizie, subliniind că investigația ar putea necesita mult timp.

„Sunt prea multe lucruri care nu se leagă”, a declarat avocatul.

Acesta consideră că informațiile adunate în ultimii ani reprezintă doar fragmente ale unui dosar mult mai complex, dar speră că noile verificări vor permite reconstituirea mai precisă a evenimentelor din noaptea crimei.

Deocamdată, autoritățile italiene nu au anunțat identificarea unor noi suspecți sau formularea unor acuzații. Reluarea anchetei oferă însă o nouă posibilitate de investigare a morții cineastului, la mai bine de jumătate de secol de la tragedie.