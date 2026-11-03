Ruși și ucraineni, față în față la Casa Albă. Întâlnirea, organizată de Melania Trump

Prima-doamnă a Statelor Unite va organiza joi, la Washington, o întâlnire între reprezentanții celor două țări aflate în război, într-o inițiativă diplomatică neobișnuită pentru soția unui președinte american. Anunțul a fost făcut marți de Casa Albă.

Tot joi, la ora 18.00, ora României, Melania Trump va susține o declarație despre armistițiul din orașul ucrainean Oleşki, aflat sub ocupație rusă, și despre operațiunea umanitară desfășurată în regiunea Herson.

Casa Albă nu a anunțat încă numele reprezentanților Moscovei și Kievului care vor participa la întâlnire, iar Rusia și Ucraina nu au comentat oficial anunțul administrației americane.

Casa Albă îi atribuie Melaniei Trump obținerea armistițiului

Casa Albă îi atribuie Melaniei Trump meritul de a fi obținut armistițiul din orașul ucrainean Oleşki, în urma contactelor stabilite cu Rusia și Ucraina.

„Melania Trump a inițiat independent contactele dintre cele două țări aflate în război și a reușit să obțină un armistițiu în orașul Oleşki și în zona învecinată din regiunea Herson”, au transmis reprezentanții Casei Albe, precizând că „această realizare reprezintă o inițiativă diplomatică fără precedent pentru o primă-doamnă a Statelor Unite”.

Armistițiul prin care Rusia și Ucraina au convenit să oprească temporar luptele în zona orașului Oleşki, pentru a permite evacuarea civililor, a fost anunțat de Casa Albă la 23 octombrie.

Încetarea focului a intrat în vigoare pe 27 octombrie și s-a încheiat în seara zilei de 1 noiembrie. Potrivit Melaniei Trump, aproximativ 800 de persoane au fost evacuate în această perioadă.

Presa franceză contestă rolul Melaniei Trump în negocieri

Deși Casa Albă prezintă armistițiul drept un succes diplomatic al Melaniei Trump, publicația franceză Le Monde susține că implicarea acesteia ar fi fost exagerată.

Potrivit acesteia, serviciile de informații militare ale Rusiei și Ucrainei negociaseră timp de patru luni situația din Oleşki, înainte ca prima-doamnă a Statelor Unite să fie prezentată drept principalul mediator. Jurnaliștii francezi sugerează că rolul Melaniei Trump ar fi putut fi amplificat pentru a-i face pe plac președintelui american Donald Trump.

Cu toate acestea, Kremlinul i-a transmis Melaniei Trump mulțumiri speciale pentru contribuția sa la operațiunea umanitară.

Civilii din Oleşki, evacuați după multe luni de izolare

Vineri, 30 octombrie, reprezentanții Ucrainei și Rusiei au ajuns în Oleşki cu alimente, medicamente, apă potabilă și alte ajutoare umanitare. În aceeași zi, un convoi de autobuze a preluat civilii care au dorit să părăsească orașul.

Cei care au ales să se întoarcă în Ucraina au fost transportați prin Rusia și Belarus, în timp ce alți locuitori au fost transferați în centre de cazare temporară din Crimeea anexată și din regiunea rusă Krasnodar.

Orașul Oleşki, ocupat de trupele ruse din februarie 2022, a fost izolat luni întregi, iar locuitorii au rămas fără apă curentă, electricitate, alimente și medicamente. Magazinele nu mai primiseră alimente din luna mai, iar drumurile minate și atacurile cu drone au făcut extrem de periculoasă părăsirea orașului.