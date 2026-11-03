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Zelenski recunoaște că Ucraina se află în spatele atacului cibernetic împotriva Rusiei. Liderul de la Kiev susține că țara răspunde unui atac cibernetic anterior al Kremlinului

Volodimir Zelenski confirmă că Ucraina a piratat aplicațiile mobile de alertă ale Rusiei, care avertizau asurpra unui atac iminent. Liderul de la Kiev a transmis că țara doar răspunde la un atac cibernetic anterior asupra aplicațiilor sale de alertă de către Kremlin.
Zelenski recunoaște că Ucraina se află în spatele atacului cibernetic împotriva Rusiei. Liderul de la Kiev susține că țara răspunde unui atac cibernetic anterior al Kremlinului
Ioana Târziu
03 nov. 2026, 16:28, Știri externe
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Zelenski a declarat că acest atac cibernetic a fost un răspuns la piratarea de către Rusia a sistemului de avertizare de urgență din Ucraina, care alertează locuitorii cu privire la amenințările imediate.

„Ne-au atacat sistemul. A fost un atac cibernetic”, a spus președintele ucrainean, potrivit Ukrainska Pravda.

Funcționarea sistemului de avertizare a fost oprită temporar, dar în prezent funcționează din nou.

„Când a fost foarte clar… că este vorba de atacul lor personal împotriva poporului nostru, a civililor. Desigur, am răspuns”, a adăugat Volodimir Zelenski.

Duminică noaptea, aplicația Air Alert din Ucraina, care oferă cetățenilor actualizări vitale despre atacurile rusești iminente, a fost atacată de hackeri.

Avertismente false privind amenințările nucleare, chimice și de luptă stradală au fost trimise utilizatorilor aplicației din întreaga țară.

„O alertă nucleară este pe cale să declanșeze în toată Ucraina! Nu vă faceți griji, Oreshnik este pe drum”, se arată într-un astfel de mesaj, conform The Kyiv Independent.

La câteva ore după ce avertismentele false au fost trimise pe telefoanele cetățenilor ucraineni, propriul sistem de alertă antiaeriană al Rusiei a început să dea semne că a fost compromis.

Atacurile cibernetice de tip „alertă de urgență” marchează cele mai recente atacuri cibernetice dintre Ucraina și Rusia, potrivit sursei citate.

„Unul dintre sutele și miile de atacuri cibernetice comise de ruși anterior asupra sistemelor bancare, asupra pensiilor, a ajutoarelor sociale, asupra multor alte forme de sprijin pentru civili. Desigur, vor să producă haos în fiecare zi în Ucraina, în toate orașele noastre. Este unul dintre astfel de pași ai Rusiei”, a mai spus liderul de la Kiev.

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