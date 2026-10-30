Ucraina a suspendat atacurile asupra rafinăriilor din Rusia, după presiunile lui Trump. Ce se întâmplă în culisele relației dintre Kiev și Washington

Armata ucraineană a încetat, cel puțin pentru moment, loviturile asupra rafinăriilor din Rusia, potrivit unor surse familiarizate cu operațiunile militare, citate de The Wall Street Journal.

Suspendarea atacurilor nu a fost anunțată oficial și ar fi început la începutul săptămânii trecute, pe fondul deteriorării relațiilor dintre cele două administrații.

Sursele susțin că pauza ar urma să fie menținută cel puțin până după alegerile americane de la jumătatea mandatului, programate pentru 3 noiembrie, existând posibilitatea prelungirii acesteia în cursul lunii noiembrie.

Atacurile asupra infrastructurii petroliere rusești au reprezentat o componentă importantă a strategiei militare ucrainene, prin care Kievul a încercat să afecteze capacitatea Moscovei de a-și susține efortul de război.

Trump ar fi cerut îndepărtarea lui Zelenski

Decizia de suspendare a operațiunilor vine într-un context diplomatic deosebit de tensionat.

Potrivit publicației americane, cu doar câteva zile înainte de întreruperea atacurilor, Donald Trump ar fi cerut înlăturarea președintelui ucrainean Volodimir Zelenski.

În aceeași perioadă, compania SpaceX, controlată de Elon Musk, a limitat utilizarea de către Ucraina a serviciului de internet prin satelit Starlink.

Aceste evoluții, alături de presiunile exercitate de Washington, ar fi afectat încrederea autorităților de la Kiev în continuitatea sprijinului american.

Starlink reprezintă un instrument important pentru comunicațiile Ucrainei, inclusiv în contextul operațiunilor militare.

O pauză care ar putea avantaja industria energetică rusă

Suspendarea loviturilor oferă, cel puțin temporar, un răgaz infrastructurii petroliere rusești, vizată în mod repetat de atacurile ucrainene.

Rafinăriile au o importanță strategică pentru Moscova, atât prin producția de combustibili, cât și prin contribuția sectorului energetic la economia rusă.

Pentru Ucraina, atacurile asupra acestor obiective au constituit o modalitate de a exercita presiune asupra Rusiei dincolo de linia frontului.

Implicații pentru statele europene

Evoluțiile sunt relevante și pentru statele europene, inclusiv România, în condițiile în care infrastructura energetică rusă și războiul din Ucraina influențează securitatea regională și piețele internaționale ale combustibililor.

O reducere a atacurilor asupra rafinăriilor ar putea diminua temporar riscurile de perturbare a producției rusești, fără să garanteze însă o scădere a prețurilor petrolului sau carburanților.

Deocamdată, informațiile publicate în presa americană indică o suspendare temporară, nu abandonarea definitivă a acestei strategii militare.

Rămâne neclar dacă Ucraina va relua atacurile imediat după alegerile americane sau dacă pauza va fi prelungită în funcție de evoluția relațiilor cu Washingtonul.