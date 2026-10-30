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Serghei Lavrov a sosit în SUA pentru a participa la reuniunea miniștrilor de externe din G20

Ministrul rus de externe, Serghei Lavrov, a sosit vineri în orașul Atlanta, din statul american Georgia, unde urmează să reprezinte Moscova la o reuniune a miniștrilor de externe din G20.
Serghei Lavrov a sosit în SUA pentru a participa la reuniunea miniștrilor de externe din G20
Laura Buciu
30 oct. 2026, 09:11, Știri externe
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Ministerul rus de Externe a anunțat sosirea lui Lavrov în SUA, în timp ce numeroase instituții media ruse, inclusiv agenția de presă de stat TASS, au relatat că delegația rusă a călătorit timp de peste 20 de ore, urmând o rută care a ocolit țările considerate de Moscova drept „neprietenoase”.

Purtătoarea de cuvânt a Ministerului de Externe, Maria Zaharova, confirmase cu o zi înainte că Lavrov va efectua o vizită de două zile la Atlanta pentru a participa la reuniunea miniștrilor de externe din G20, găzduită de secretarul de stat american Marco Rubio.

Ea a precizat că majoritatea aspectelor organizatorice legate de participarea delegației ruse la reuniune au fost soluționate, scrie Anadolu.

„Trebuie să menționez, totuși, că, având în vedere că plecarea era programată în următoarele 24 de ore, majoritatea problemelor au fost rezolvate cu succes în ultimul moment. Așadar, delegația a fost constituită, toate formalitățile au fost îndeplinite, iar echipa este pregătită să înceapă activitatea”, a declarat Zaharova.

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