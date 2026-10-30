Cum s-a prăbușit elicopterul militar italian în Bosnia

Imaginile filmate joi după-amiază arată elicopterul militar Chinook care începe să se rotească și coboară în spirală. Elicopterul militar italian prăbușit în Bosnia, un CH-47F al Armatei italiene din misiunea europeană EUFOR Althea, se ridicase de puțin timp de la sol în districtul Brčko, la granița cu Serbia, potrivit publicației Il Messaggero. Trei oameni au murit pe loc, iar al patrulea a murit la spital.

Cine sunt victimele

La bord se aflau 15 italieni. Doi dintre morți sunt militari: sergenții Simone Ruggia și Claudio Marchesi, de la Comandamentul aviației Armatei din Viterbo. Ceilalți doi lucrau pentru corpul militar voluntar al Crucii Roșii Italiene: locotenentul Franco Adriano Zecchillo, medic, și sergentul Laura Procacci, asistentă medicală. Cei 11 răniți sunt internați la Brčko și nu sunt în pericol de moarte.

Elicopterul plecase miercuri dimineață de la Viterbo și ajunsese în Bosnia după o escală la Pratica di Mare.

Ce verifică anchetatorii

Martorii spun că aparatul zbura la altitudine joasă și a făcut mai multe viraje înainte de impact. Chinook-ul a fost găsit cu dispozitivul de aterizare scos, ceea ce sugerează o încercare de aterizare de urgență. La impact, s-a rupt în trei bucăți.

Cauzele nu sunt încă stabilite. Printre ipoteze se numără o defecțiune la decolare și o lovire a firelor de înaltă tensiune. Ministerul italian al Apărării a anunțat că anchetele au început, iar EUFOR face o anchetă internă proprie.

Nu au fost răniți civili și nici case avariate. Primarul districtului Brčko, Siniša Milić, a spus că o cantitate mare de kerosen s-a scurs din rezervor. Elicopterul a căzut într-o zonă nelocuită, „ceea ce este un noroc”, dar nu departe de primele case ale satului Gorice. Pompierii au lucrat toată noaptea pentru a preveni incendii sau explozii.

Este cel mai grav accident din misiunea EUFOR din 2008, când un elicopter macedonean s-a prăbușit și toți cei 11 oameni de la bord au murit. Din ianuarie 2026, transportul aerian și evacuările medicale ale EUFOR, asigurate până atunci de detașamentul românesc de elicoptere, au fost preluate de echipaje italiene.

Doliu în Italia

Președintele Sergio Mattarella și premierul Giorgia Meloni au transmis condoleanțe familiilor victimelor. Ministrul Apărării, Guido Crosetto, a anunțat că programul Zilei Forțelor Armate, pe 4 noiembrie, se schimbă. „Satul Apărării” nu va mai fi inaugurat, ci va deveni un loc unde oamenii pot lăsa o floare, un bilet sau o rugăciune pentru cei morți.