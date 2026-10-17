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Avion prăbușit în Scoția: un adolescent de 16 ani și un bărbat de 80 de ani și-au pierdut viața

Un adolescent în vârstă de 16 ani și un bărbat de 80 de ani și-au pierdut viața după ce un avion de mici dimensiuni s-a prăbușit în Scoția. Autoritățile au instituit restricții temporare în spațiul aerian din zona accidentului, în timp ce specialiștii încearcă să stabilească ce a provocat tragedia.
Avion prăbușit în Scoția: un adolescent de 16 ani și un bărbat de 80 de ani și-au pierdut viața
Imagine cu caracter ilustrativ Sursa: Pixabay
Oana Antipa
17 oct. 2026, 11:52, Știri externe
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Accidentul s-a produs vineri, 16 octombrie, în jurul orei locale 16:45, la nord-est de localitatea Drymen, în regiunea Stirling, relatează The Independent.

Potrivit informațiilor comunicate de Poliția Scoției, serviciile de urgență au fost alertate după prăbușirea unei aeronave ușoare și au intervenit la locul accidentului.

Salvatorii nu au mai putut însă face nimic pentru cele două persoane aflate la bord. Adolescentul de 16 ani și bărbatul de 80 de ani au fost declarați decedați la fața locului.

Familiile celor două victime au fost informate de autorități.

Anchetă pentru stabilirea cauzei accidentului

Air Accidents Investigation Branch (AAIB), instituția britanică responsabilă de investigarea accidentelor aviatice, a fost notificată și urmează să stabilească împrejurările exacte în care aeronava s-a prăbușit.

Informațiile disponibile în această etapă nu precizează cine pilota avionul și nici natura relației dintre cele două victime.

De asemenea, autoritățile nu au comunicat până acum ce tip de problemă ar fi putut apărea înainte de prăbușire.

Restricții inclusiv pentru drone

În urma accidentului, autoritățile au introdus restricții temporare în spațiul aerian deasupra zonei Drymen, pentru ca anchetatorii să poată lucra în siguranță.

Măsurile ar putea rămâne în vigoare o perioadă, iar interdicțiile se aplică inclusiv dronelor.

Poliția Scoției a avertizat că pătrunderea cu o aeronavă sau o dronă într-un spațiu aerian restricționat poate constitui infracțiune și le-a cerut operatorilor să verifice restricțiile înainte de orice zbor.

Ancheta AAIB va analiza datele disponibile și epava aeronavei pentru a reconstitui circumstanțele producerii accidentului. Autoritățile nu au anunțat, în această etapă, o posibilă cauză a prăbușirii.

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