Accidentul s-a produs vineri, 27 noiembrie, aproape de miezul nopții, în orașul Hednesford, situat la aproximativ 30 de kilometri nord de Birmingham.

Un autoturism Seat Ibiza, urmărit de polițiști, a intrat în coliziune cu o altă mașină. Potrivit BBC, tânăra aflată pe locul din dreapta șoferului în autoturismul urmărit a murit pe loc.

Alte două persoane au fost transportate la spital, însă rănile suferite de acestea nu le pun viața în pericol.

Mașina avea numere de înmatriculare suspecte

Polițiștii au pornit în urmărirea autoturismului Seat Ibiza după ce au observat că acesta avea plăcuțe de înmatriculare suspecte, iar șoferul a refuzat să oprească la semnalul agenților.

Un bărbat de 23 de ani a fost arestat sub acuzația de provocare a unui accident mortal prin conducere periculoasă. Conducătorul celuilalt autoturism implicat în accident cooperează cu anchetatorii.

Acțiunile polițiștilor, investigate de o instituție independentă

Organismul independent britanic responsabil cu investigarea conduitei polițiștilor (IOPC) a deschis o anchetă care va stabili circumstanțele accidentului și va analiza acțiunile agenților din cele două structuri de poliție implicate în urmărire.

Anchetatorii au ajuns la locul accidentului în noaptea de vineri spre sâmbătă și au început să strângă probe.

Autoritățile au informat familia tinerei și au făcut apel la martori să furnizeze informații care ar putea contribui la stabilirea împrejurărilor în care s-a produs accidentul.