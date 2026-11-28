Italia și Kuweitul au indicat implicarea unei drone de origine iraniană în atac. Teheranul respinge însă acuzațiile și susține că incidentul ar putea fi o operațiune de tip „steag fals”, menită să atragă statele europene mai profund în conflictul din Orientul Mijlociu, scrie Al Jazeera.

Ministrul italian de Externe, Antonio Tajani, a precizat că instalațiile militare au fost vizate, iar cei doi tehnicieni au murit după ce au fost loviți de fragmente provenite de la o dronă interceptată. Aceștia efectuau lucrări de întreținere la antenele de detecție ale unui sistem de apărare antiaeriană Skyguard.

Iranul respinge acuzațiile și vorbește despre o provocare

Ministrul iranian de Externe, Abbas Araghchi, a respins responsabilitatea Teheranului, catalogând incidentul drept unul suspect, care ar putea reprezenta o provocare menită să justifice reluarea ostilităților.

„Incidentul este suspect și pare o rețetă pregătită dinainte pentru război”, a transmis oficialul iranian, care a precizat că a discutat cu omologii săi din Italia și Kuweit pentru a le transmite condoleanțe.

La rândul său, generalul de brigadă Abolfazl Shekarchi, purtătorul de cuvânt al forțelor armate iraniene, a acuzat Statele Unite și Israelul că au un istoric de operațiuni sub steag fals pentru atingerea obiectivelor strategice.

În mediile politice și în presa apropiată autorităților de la Teheran au apărut inclusiv acuzații la adresa Ucrainei, despre care unii comentatori iranieni susțin că ar fi putut organiza atacul pentru a implica Europa în conflict.

Ucraina, acuzată de un comentator iranian

Foad Izadi, profesor asociat la Facultatea de Studii Mondiale a Universității din Teheran și comentator politic conservator, a declarat pentru Al Jazeera că suspectează o operațiune sub steag fals în care ar fi implicată Ucraina.

Acesta a criticat sprijinul acordat de statele europene operațiunilor militare americane împotriva Iranului, susținând că liderii europeni poartă o parte din responsabilitatea pentru victimele conflictului.

Izadi a invocat declarațiile secretarului general al NATO, Mark Rutte, potrivit cărora până la 5.000 de misiuni aeriene americane au pornit de la baze europene în sprijinul operațiunii Epic Fury, în perioada 28 februarie – mijlocul lunii aprilie.

De asemenea, Rutte a afirmat că aproximativ 500 de zboruri militare americane au decolat de la baze din Italia pentru susținerea operațiunii. Ministerul italian al Apărării a precizat însă că a autorizat doar activități logistice și tehnice obișnuite, nu misiuni de luptă.

Italia și Uniunea Europeană, sub presiunea escaladării conflictului

Moartea celor doi italieni ar putea complica și mai mult relațiile dintre Teheran și Bruxelles, deja afectate de programul nuclear iranian, influența regională a Iranului și sancțiunile impuse de Uniunea Europeană.

Riccardo Alcaro, coordonator de cercetare la Institutul pentru Afaceri Internaționale din Roma, consideră că atacul ar putea avea legătură cu încercarea Iranului de a diminua capacitățile de apărare ale Kuweitului, în perspectiva unei noi confruntări cu Statele Unite.

Expertul avertizează că personalul tehnic care asigură funcționarea sistemelor militare complexe este expus unor riscuri considerabile, deoarece aceste echipamente necesită asistență specializată permanentă.

În opinia sa, Italia și celelalte state europene vor continua să condamne atacurile asupra statelor din regiune, dar vor trebui să reevalueze măsurile de securitate pentru angajații companiilor care operează în bazele militare din Kuweit.

Ursula von der Leyen cere presiuni suplimentare asupra Teheranului

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a cerut Uniunii Europene să intensifice presiunile asupra Iranului pentru oprirea atacurilor împotriva Kuweitului și a celorlalți parteneri arabi ai blocului comunitar.

„Trebuie să intensificăm presiunea asupra Iranului pentru a pune capăt acestor atacuri inacceptabile”, a transmis oficialul european.

Deocamdată, guvernul italian nu a anunțat măsuri de represalii militare sau sancțiuni suplimentare împotriva Iranului. Incidentul riscă însă să alimenteze tensiunile diplomatice și să afecteze securitatea personalului european care lucrează în instalațiile militare din Orientul Mijlociu.

În paralel, conflictul început prin operațiunile militare ale Statelor Unite și Israelului împotriva Iranului, la 28 februarie, continuă să afecteze piețele energetice internaționale, contribuind la creșterea prețurilor la gaze și carburanți.