Într-o intervenție în Senatul de la Roma, ministrul italian de Externe, Antonio Tajani, a spus: „În urma unei explozii puternice, ambii noștri compatrioți – potrivit informațiilor sosite din Kuweit, și-au pierdut viața. Alte două persoane au fost rănite: un cetățean pakistanez și un căpitan din armata kuweitiană. Doresc să îmi exprim profunda compasiune și solidaritatea față de familiile victimelor italiene, în aceste momente de durere profundă”, notează Reuters.

Ministerul Apărării din Kuweit a confirmat decesul celor doi italieni, care au murit în urma rănilor suferite. Instituția anunțase inițial că patru persoane au fost rănite după ce o instalație considerată esențială a fost atacată.

Instituția a mai transmis că forțele militare ale țării au detectat și interceptat mai multe drone în spațiul aerian al Kuweitului, menționând că atacul a provocat și pagube materiale.

Incidentul de joi reprezintă al doilea atac iranian raportat în această lună asupra statului din Golf, aliat al Statelor Unite.

În prima parte a lunii noiembrie Iranul a anunțat că a lansat atacuri asupra bazelor americane de drone și rachete din Kuweit, după ce Statele Unite au lovit insula Qeshm din Strâmtoarea Ormuz.