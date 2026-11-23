Zelenski a descris misiunea drept „o operațiune ucraineană exemplară ca răspuns la războiul Rusiei”, anunță Reuters. Corveta Merkury, intrată în serviciul Marinei ruse în 2023, s-a scufundat în urma atacului de duminică. Președintele ucrainean a precizat că forțele ruse au încercat să respingă dronele, însă nu au reușit să împiedice distrugerea navei. În timpul operațiunii a fost distrus și un elicopter militar rusesc Ka-27.

Zelenski confirmă atacarea unei a doua nave rusești

Cealaltă țintă a fost cargoul MV Angara, despre care Zelenski susține că era utilizat de Moscova pentru transportul armelor. Nava a fost lovită, însă amploarea avariilor nu a fost precizată. Autoritățile sanitare din estul Libiei au anunțat că membrii echipajului au fost salvați și primesc îngrijiri medicale. Liderul ucrainean a transmis că operațiunile împotriva țintelor rusești vor continua în zonele maritime vizate de Kiev. „Continuăm operațiunile în zonele maritime vizate. Răspundem agresiunii Rusiei” a mai scris Zelenski. El a insistat și asupra dezvoltării armamentului produs în Ucraina.

An exemplary Ukrainian operation in response to Russia’s war. I thank the warriors of the Security Service of Ukraine and all our Defense Forces of Ukraine who took part in carrying out these tasks. I received detailed briefings on the operation’s steps yesterday and today – the targets we set were achieved. It all took place off the coast of Libya. Our warriors deployed seven Ukrainian-made naval drones. Despite all the enemy’s efforts to counter the attack, the Russian corvette Merkury was sunk. It’s one of their newest ships, commissioned in 2023, during the full-scale war. A Ka-27 combat helicopter was also destroyed along with the corvette. Our second target was the Russian dry cargo vessel MV ANGARA, which the enemy used to transport weapons. Result: target hit. We continue our operations in designated waters. We are responding to Russia’s aggression. We are developing Ukrainian weapons. Glory to Ukraine! — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) November 23, 2026

ONU cere o anchetă independentă asupra atacurilor

Misiunea ONU de Sprijin în Libia (UNSMIL) și-a exprimat profunda îngrijorare și a solicitat o investigație imediată, independentă și transparentă. „Libia nu își poate permite și nu trebuie să devină un câmp de luptă pentru conflicte străine”, a avertizat misiunea ONU într-un mesaj publicat pe X. Administrația din estul Libiei a condamnat atacurile, subliniind că țara nu este parte a războiului ruso-ucrainean.