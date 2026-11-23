Corveta rusească Merkury a fost lovită în baza navală Benghazi, din estul Libiei, unde se afla pentru alimentare și aprovizionare, scrie Associated Press. Doi oficiali militari libieni, care au cerut să rămână anonimi, au declarat că mai multe drone maritime au fost lansate dintr-o bază utilizată de forțe ucrainene în vestul țării. Potrivit informațiilor preliminare, cel puțin patru drone au fost interceptate și distruse, însă alte două au lovit nava rusească. Impactul a provocat avarii grave și un incendiu în baza navală.

Ancheta indică o posibilă operațiune ucraineană pornită din vestul Libiei

Guvernul care controlează estul Libiei a confirmat producerea unei explozii și izbucnirea unui incendiu la baza din Benghazi. Flăcările au fost ulterior stinse. Autoritățile au anunțat deschiderea unei anchete comune cu Rusia pentru stabilirea originii atacului și identificarea celor responsabili. La momentul relatării, nici Moscova, nici Kievul nu comentaseră incidentul, iar atacul nu fusese revendicat.

Polish special forces unit „Grom” carried out a retaliatory strike against the Russian missile corvette „Merkury” (Project 20380, Steregushchiy-class) in the Libyan port of Benghazi.

The operation took place on the night from Saturday to Sunday (November 21/22, 2026) in the northern section of the Benghazi naval base, which is controlled by the forces of General Khalifa Haftar. Key findings: The vessel’s role in the region: The corvette „Merkury” (hull number 535, in service since May 2023) had been in Benghazi for several days. It was escorting a convoy of transport ships linked to Russian arms exports and supplies for the „Africa Corps” formations on the continent. The Kremlin has begun the conquest of Africa.

The Russian ambassador is to leave Poland within 72 hours; following this period, he will be forcibly expelled—in a rather unpleasant manner, likely with a beaten face and a „Z” branded onto his backside and cheek—before being sent back to Moscow. There is no place in Europe for a tyrant, a Bolshevik, a thief, and a sociopath. — Jarek (@Jarek2025) November 22, 2026

Un oficial european a declarat pentru AP că informațiile despre explozia care a implicat o navă rusească par credibile. Acesta a confirmat identificarea unei corvete rusești, dar a precizat că nu poate evalua cauza incidentului. Presa locală a relatat și despre un atac separat asupra unei nave comerciale sub pavilion maltez, în apropierea portului Benghazi.

Ucrainenii ar opera de luni întregi în baze militare din Libia

Nu este prima dată când apar informații despre atacuri ucrainene împotriva navelor rusești în Marea Mediterană. În martie, petrolierul rusesc Arctic Metagaz a fost grav avariat într-un atac suspectat că ar fi fost executat cu drone maritime în apropierea apelor Maltei. Oficiali libieni au declarat atunci pentru AP că specialiști ucraineni în drone ar opera în vestul Libiei, în baza unui acord secret. Potrivit acestora, militarii ucraineni ar utiliza în principal o bază aeriană din Misrata, dar și instalații militare din Tripoli și Zawiya.

Libia rămâne divizată între administrația susținută de ONU, cu sediul la Tripoli, și autoritățile rivale din est, care cooperează cu Rusia. Guvernul de la Tripoli a reacționat după incidentul de duminică, avertizând asupra riscului ca porturile și infrastructura civilă libiană să fie implicate în conflicte externe. Administrația a transmis că respinge transformarea Libiei într-un teritoriu în care puterile străine își reglează disputele.