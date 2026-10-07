O piață importantă pentru crescătorii români s-ar putea redeschide. Exporturile au valorat 14,3 milioane de dolari

O delegație tehnică din Libia se află în România în perioada 5-10 octombrie pentru a verifica dacă sunt îndeplinite condițiile necesare reluării exporturilor de animale vii. Vizita este coordonată de Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor (ANSVSA).

Miercuri, la sediul Consiliului Județean Constanța, a avut loc o întâlnire la care au participat reprezentanți ai delegației libiene, ai centrelor de colectare și abatoarelor, crescători de ovine și caprine, precum și specialiști ai ANSVSA și DSVSA Constanța.

Sunt verificate fermele, centrele de colectare și abatoarele

Misiunea are ca obiectiv evaluarea condițiilor tehnice pentru reluarea și securizarea exporturilor de animale vii către Libia.

În această perioadă sunt verificate măsurile de biosecuritate și condițiile de bunăstare din ferme și centrele de colectare, garanțiile sanitare oferite de România și măsurile de monitorizare a situației epidemiologice.

De asemenea, delegația analizează fluxurile logistice din abatoare și punctele de inspecție relevante pentru comerțul internațional.

Certificatele sanitare ar putea fi finalizate în această săptămână

Președintele ANSVSA, Alexandru Nicolae Bociu, susține că documentele necesare reluării exporturilor ar putea fi parafate până la finalul acestei săptămâni.

„Sunt convins că în această săptămână vom finaliza certificatele sanitare veterinare necesare exportului și le vom parafa. Sper ca în perioada următoare să reușim să avem primul transport de ovine către Libia, iar eu voi însoți personal acest prim transport către Tripoli”, a declarat acesta.

Portul Constanța ar urma să aibă un rol important în reluarea livrărilor, fiind principalul punct de ieșire pentru transporturile de animale către state din afara Uniunii Europene.

Exporturi de 14,3 milioane de dolari în 2024

Libia reprezintă una dintre piețele tradiționale pentru crescătorii de ovine din România, în special pentru cei din Dobrogea.

În 2024, exporturile românești de ovine vii către Libia au avut o valoare de aproximativ 14,3 milioane de dolari. Reluarea livrărilor depinde acum de finalizarea verificărilor și de aprobarea certificatelor sanitare veterinare.