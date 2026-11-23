Compania aeriană Wizz Air a depășit pragul de 10.000 de angajați. Potrivit unei analize a publicației BUSINESS Magazin, aproape unul din cinci angajaţi ai Wizz Air este român.

Publicația citează datele transmise de compania cu origini maghiare și anunță că aproximativ 2.000 de angajați sunt români. Statistica mai arată că românii formează cel mai numeros grup din fiind urmaţi de polonezi şi de unguri.

Operatorul low-cost a anunţat pe 17 noiembrie că a depăşit pragul de 10.000 de angajaţi. În companie sunt angajați cu peste 100 de naţionalităţi care lucrează în 50 de ţări. Pe listă nu sunt doar piloţi şi însoţitori de zbor. Alți angajaţi planifică rutele şi programul echipajelor, lucrează în centrele de control operaţional sau asigură asistenţa pentru pasageri.

Compania a intrat pe piața din România în urmă cu 20 de ani

Wizz Air este o companie aeriană low-cost originară din Ungaria, înființată în 2003, cu sediul operațional în apropiere de Budapesta. Grupul include mai multe entități, precum Wizz Air Hungary, Wizz Air Malta și Wizz Air UK. Flota companiei conține 276 de aeronave Airbus.

În România, compania are numeroase baze și zboruri fiind unul dintre cei mai mari operatori de pe piața locală. Operatorul a intrat pe piaţa românească în 2006.