Cu doar o zi înaintea lansării, rețelele sociale sunt pline de jucători care povestesc cum și-au organizat programul pentru a putea încerca noul titlu Rockstar Games imediat după apariție, scrie publicația italiană Il Post. Unii și-au rezervat concediul cu luni înainte, iar alții glumesc că se vor îmbolnăvi subit pe 19 noiembrie. Pe internet circulă inclusiv un formular fals de solicitare a concediului, creat special pentru fanii GTA VI.

Italia, în fruntea creșterilor cererilor de concediu pentru 19 noiembrie

Potrivit platformei internaționale de resurse umane Remote, cererile de concediu pentru ziua lansării GTA VI au crescut la nivel global cu 32% față de joia corespunzătoare din 2025. Italia înregistrează cea mai mare creștere dintre țările analizate: 91%, aproape dublu față de anul trecut. De menționat că este vorba strict de angajații cu normă întreagă înregistrați și gestionați prin Remote.

Compania avertizează că rezultatul italian este cel mai spectaculos, dar nu neapărat și cel mai sigur din punct de vedere statistic. În plus, nu toate concediile solicitate pentru 19 noiembrie au legătură cu jocul. În Statele Unite, platforma BambooHR a observat o creștere de 9-17% a cererilor de zile libere față de o zi de joi comparabilă din noiembrie.

This is going viral rn since gta is coming out tmmr They are calling it the „GTA FLU”, people are literally calling out of work saying they are sick to play gta6 multple news articles talking about it already https://t.co/wXm5eqplOi https://t.co/aAVj5QW9za https://t.co/ZW6edg7bPg — bruh fish (@lilbruhfish) November 18, 2026

O angajată și-a pregătit mesele pentru a nu părăsi consola

Entuziasmul a produs și tot felul de situații neobișnuite. O angajată din industria biotehnologiei a povestit pentru The Wall Street Journal că și-a luat liber întreaga săptămână următoare. Ea intenționează să-și pregătească mesele în avans, astfel încât să petreacă cât mai mult timp jucându-se pe PlayStation.

Un batalion al armatei americane a mers și mai departe, oferind patru zile libere militarilor care își reînnoiau contractele într-o anumită perioadă, profitând de interesul pentru GTA VI. Subiectul a ajuns inclusiv în NBA. Baschetbalistul Steven Adams, de la Houston Rockets, a glumit încă din septembrie că performanțele jucătorilor din campionatul american ar putea scădea temporar după lansare.

Cât ar putea pierde companiile din cauza GTA VI

În presa internațională a circulat și o estimare potrivit căreia absențele provocate de joc ar putea costa economia americană un miliard de dolari în productivitate. Totuși, nu este clar cum a fost calculată această sumă deoarece nu există suficiente date pentru a afirma că lansarea va produce asemenea pierderi.

Fenomenul nu este complet nou. Expresia „GTA Flu” a apărut în 2013, când numeroși jucători au povestit că și-au luat liber pentru GTA V. Noul joc va fi disponibil pe PlayStation 5 și Xbox Series X/S începând cu 19 noiembrie, la miezul nopții, ora locală. Este primul titlu principal al seriei după 13 ani, iar povestea îi urmărește pe Jason și Lucia în Vice City și se desfășoară în statul fictiv Leonida.