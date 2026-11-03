19 noiembrie devine Ziua Națională a Antreprenoriatului Feminin. Nicușor Dan a promulgat legea

Decretul privind promulgarea Legii pentru instituirea zilei de 19 noiembrie ca Ziua Națională a Antreprenoriatului Feminin se află pe lista actelor semnate marți de președintele României, publicată de Administrația Prezidențială.

Potrivit legii, sărbătorirea anuală a acestei zile poate fi marcată prin activități și evenimente cu caracter cultural, social, educativ și științific, care să promoveze libertățile economice, proprietatea și inițiativa privată, precum și rolul femeilor în dezvoltarea economică, inovare și sustenabilitate.

Autoritățile administrației publice centrale și locale, serviciile publice deconcentrate, organizațiile patronale și instituțiile de învățământ vor putea sprijini material sau logistic organizarea acestor manifestări, în limita bugetelor aprobate.

Totodată instituțiile publice de presă vor putea produce și difuza materiale editoriale dedicate antreprenoriatului feminin, egalității de șanse și drepturilor economice.

Camera Deputaților a adoptat proiectul de lege, în calitate de for decizional, la 7 octombrie 2026, cu 193 de voturi pentru, 55 împotrivă și trei abțineri.