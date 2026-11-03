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Gigi Becali, avalanșă de insulte la adresa unei jurnaliste care l-a întrebat despre avere: „Întreab-o pe mama ta! Ordinaro!”

Deputatul independent George Becali a avut o reacție agresivă la adresa unei jurnaliste care l-a contactat pentru a-i cere explicații despre cele opt autoturisme trecute în declarația sa de avere. În loc să răspundă întrebărilor, parlamentarul a insultat-o în repetate rânduri, numind-o „impostoare”, „obraznică” și „ordinară”. Incidentul se adaugă unei serii de derapaje publice ale omului de afaceri, unele dintre acestea fiind sancționate în trecut de autorități.
Gigi Becali, avalanșă de insulte la adresa unei jurnaliste care l-a întrebat despre avere: „Întreab-o pe mama ta! Ordinaro!”
Gabriel Negreanu
03 nov. 2026, 15:03, Politic
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Incidentul a avut loc când Oana Manițiu, jurnalistă a publicației de investigații Context.ro, l-a contactat telefonic pe deputatul George Becali pentru a-i solicita un punct de vedere în cadrul unei documentări privind averile parlamentarilor.

Reporterul a încercat să afle din ce venituri au fost achiziționate cele opt autoturisme declarate de deputat: patru Mercedes, două Land Rover, un Bentley și un Martz.

„Întreab-o pe mama ta și pe tatăl tău”, a răspuns Becali, în loc să ofere explicații.

În momentul în care jurnalista l-a întrebat ce l-a determinat să intre în Parlament, omul de afaceri a început să o insulte și să conteste dreptul acesteia de a-l contacta.

„Păi cum îți permiți să dai telefon, să mă suni tu pe mine? Cine ești tu de-ți permiți să suni un deputat al României?”, a întrebat Becali.

Deși jurnalista i-a explicat că reprezintă o instituție de presă și s-a oferit să-i trimită legitimația, parlamentarul a continuat atacurile.

„Ești impostoare și ești și obraznică. Cum îți permiți să dai telefon, dacă nu ți-am dat eu numărul, cum îți permiți să mă suni?”, a spus acesta.

Dialogul a degenerat într-o succesiune de insulte.

 

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„Măi, impostoareo, măi, nu îți e rușine? Cum să suni, mă, pe un om pe care nu-l cunoști? Nu ți-e rușine? Ordinaro care ești. Tu ești o ordinară!”, a continuat deputatul.

Când jurnalista l-a întrebat unde îi poate adresa întrebările în mod oficial, Becali a închis telefonul.

Reacția Context: „Nu tolerăm violența verbală și hărțuirea la adresa jurnaliștilor”

Publicația Context a condamnat comportamentul parlamentarului, subliniind că jurnalista încerca să obțină un punct de vedere în cadrul unei investigații de interes public.

Attila Biro, cofondator al Context, a explicat că redacția solicită persoanelor vizate de investigații posibilitatea de a răspunde întrebărilor, conform regulilor profesionale.

„Domnul Becali putea să refuze să răspundă la întrebare, însă nu are dreptul să umilească și să jignească un jurnalist care își face corect meseria”, a transmis acesta.

Reprezentanții publicației au precizat că incidentul s-a produs în timpul unei documentări realizate împreună cu Info Sud-Est privind terenurile și averile parlamentarilor.

Nu este prima dată când Becali înjură un jurnalist care îl întreabă despre declarația de avere

Un episod aproape identic s-a petrecut în martie 2010, când Gigi Becali era europarlamentar.

O jurnalistă de la publicația Ziua Veche l-a contactat pentru a-i cere explicații despre societatea Leoser SA, despre care Becali afirmase că îi aparține, dar care nu apărea în declarațiile sale de avere și interese.

În loc să răspundă, europarlamentarul a început să o înjure, folosind expresii obscene.

„Ce ești tu, anchetatoare, ce ești procuroare?”, a întrebat-o Becali, înainte să adreseze noi injurii la adresa jurnalistei și a declarației de avere.

Declarații sexiste ale lui Gigi Becali

În februarie 2024, acesta a lansat un atac la adresa arbitrei Cristina Trandafir, după un meci al FCSB. Declarațiile sale sexiste au determinat intervenția Comisiei de Disciplină și Etică a Federației Române de Fotbal.

În aprilie 2024, Becali a fost sancționat cu o amendă de 50.000 de lei și o suspendare de șase luni pentru declarațiile făcute la adresa arbitrei.

Tot în februarie 2024, într-o intervenție televizată referitoare la o eventuală candidatură a Gabrielei Firea, Becali a afirmat că „femeia e făcută să fie stăpânită, nu să stăpânească”.

În februarie 2026, omul de afaceri a provocat o nouă controversă după delegarea arbitrei Iuliana Demetrescu la un meci dintre FCSB și Metaloglobus.

„Ce să caute o femeie? Du-te la femei, la fotbal de femei și arbitrează femei, că aveți fotbal de femei”, a declarat Becali.

Afirmațiile au provocat reacții critice din partea organizațiilor care apără drepturile femeilor. Reprezentanții Centrului FILIA au anunțat atunci intenția de a sesiza Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării.

Cu două zile înainte de incident, Becali a apărat scandările rasiste: „Vreau să rămânem primitivi”

Pe 26 octombrie 2026, patronul FCSB a intervenit telefonic la Digi Sport pentru a apăra scandările cu caracter rasist ale galeriei echipei sale la derby-ul cu Rapid, câștigat cu 4-1.

Suporterii FCSB scandaseră mesaje ofensatoare la adresa romilor, vizând galeria clubului Rapid.

Jurnalistul i-a explicat că asemenea scandări nu trebuie normalizate și că fotbalul ar trebui să evolueze dincolo de insultele discriminatorii.

„Eu nu vreau! Eu vreau să rămânem așa, primitivi”, a replicat Becali.

De la AUR la deputat independent

George Becali a revenit în Parlament după alegerile din 1 decembrie 2024, când a obținut un mandat de deputat pe listele Alianței pentru Unirea Românilor (AUR).

În martie 2025, acesta a anunțat că părăsește formațiunea condusă de George Simion și că își va continua activitatea ca deputat independent.

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