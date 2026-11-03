Gigi Becali, avalanșă de insulte la adresa unei jurnaliste care l-a întrebat despre avere: „Întreab-o pe mama ta! Ordinaro!”

Incidentul a avut loc când Oana Manițiu, jurnalistă a publicației de investigații Context.ro, l-a contactat telefonic pe deputatul George Becali pentru a-i solicita un punct de vedere în cadrul unei documentări privind averile parlamentarilor.

Reporterul a încercat să afle din ce venituri au fost achiziționate cele opt autoturisme declarate de deputat: patru Mercedes, două Land Rover, un Bentley și un Martz.

„Întreab-o pe mama ta și pe tatăl tău”, a răspuns Becali, în loc să ofere explicații.

În momentul în care jurnalista l-a întrebat ce l-a determinat să intre în Parlament, omul de afaceri a început să o insulte și să conteste dreptul acesteia de a-l contacta.

„Păi cum îți permiți să dai telefon, să mă suni tu pe mine? Cine ești tu de-ți permiți să suni un deputat al României?”, a întrebat Becali.

Deși jurnalista i-a explicat că reprezintă o instituție de presă și s-a oferit să-i trimită legitimația, parlamentarul a continuat atacurile.

„Ești impostoare și ești și obraznică. Cum îți permiți să dai telefon, dacă nu ți-am dat eu numărul, cum îți permiți să mă suni?”, a spus acesta.

Dialogul a degenerat într-o succesiune de insulte.

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„Măi, impostoareo, măi, nu îți e rușine? Cum să suni, mă, pe un om pe care nu-l cunoști? Nu ți-e rușine? Ordinaro care ești. Tu ești o ordinară!”, a continuat deputatul.

Când jurnalista l-a întrebat unde îi poate adresa întrebările în mod oficial, Becali a închis telefonul.

Reacția Context: „Nu tolerăm violența verbală și hărțuirea la adresa jurnaliștilor”

Publicația Context a condamnat comportamentul parlamentarului, subliniind că jurnalista încerca să obțină un punct de vedere în cadrul unei investigații de interes public.

Attila Biro, cofondator al Context, a explicat că redacția solicită persoanelor vizate de investigații posibilitatea de a răspunde întrebărilor, conform regulilor profesionale.

„Domnul Becali putea să refuze să răspundă la întrebare, însă nu are dreptul să umilească și să jignească un jurnalist care își face corect meseria”, a transmis acesta.

Reprezentanții publicației au precizat că incidentul s-a produs în timpul unei documentări realizate împreună cu Info Sud-Est privind terenurile și averile parlamentarilor.

Nu este prima dată când Becali înjură un jurnalist care îl întreabă despre declarația de avere

Un episod aproape identic s-a petrecut în martie 2010, când Gigi Becali era europarlamentar.

O jurnalistă de la publicația Ziua Veche l-a contactat pentru a-i cere explicații despre societatea Leoser SA, despre care Becali afirmase că îi aparține, dar care nu apărea în declarațiile sale de avere și interese.

În loc să răspundă, europarlamentarul a început să o înjure, folosind expresii obscene.

„Ce ești tu, anchetatoare, ce ești procuroare?”, a întrebat-o Becali, înainte să adreseze noi injurii la adresa jurnalistei și a declarației de avere.

Declarații sexiste ale lui Gigi Becali

În februarie 2024, acesta a lansat un atac la adresa arbitrei Cristina Trandafir, după un meci al FCSB. Declarațiile sale sexiste au determinat intervenția Comisiei de Disciplină și Etică a Federației Române de Fotbal.

În aprilie 2024, Becali a fost sancționat cu o amendă de 50.000 de lei și o suspendare de șase luni pentru declarațiile făcute la adresa arbitrei.

Tot în februarie 2024, într-o intervenție televizată referitoare la o eventuală candidatură a Gabrielei Firea, Becali a afirmat că „femeia e făcută să fie stăpânită, nu să stăpânească”.

În februarie 2026, omul de afaceri a provocat o nouă controversă după delegarea arbitrei Iuliana Demetrescu la un meci dintre FCSB și Metaloglobus.

„Ce să caute o femeie? Du-te la femei, la fotbal de femei și arbitrează femei, că aveți fotbal de femei”, a declarat Becali.

Afirmațiile au provocat reacții critice din partea organizațiilor care apără drepturile femeilor. Reprezentanții Centrului FILIA au anunțat atunci intenția de a sesiza Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării.

Cu două zile înainte de incident, Becali a apărat scandările rasiste: „Vreau să rămânem primitivi”

Pe 26 octombrie 2026, patronul FCSB a intervenit telefonic la Digi Sport pentru a apăra scandările cu caracter rasist ale galeriei echipei sale la derby-ul cu Rapid, câștigat cu 4-1.

Suporterii FCSB scandaseră mesaje ofensatoare la adresa romilor, vizând galeria clubului Rapid.

Jurnalistul i-a explicat că asemenea scandări nu trebuie normalizate și că fotbalul ar trebui să evolueze dincolo de insultele discriminatorii.

„Eu nu vreau! Eu vreau să rămânem așa, primitivi”, a replicat Becali.

De la AUR la deputat independent

George Becali a revenit în Parlament după alegerile din 1 decembrie 2024, când a obținut un mandat de deputat pe listele Alianței pentru Unirea Românilor (AUR).

În martie 2025, acesta a anunțat că părăsește formațiunea condusă de George Simion și că își va continua activitatea ca deputat independent.