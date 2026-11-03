A plecat din PMP, nemulțumit de alianța cu „globaliștii” din USR, iar acum candidează pentru Trump în alegerile din SUA

A plecat din PMP, nemulțumit de alianța cu „globaliștii” din USR, iar acum candidează în alegerile din SUA. Românul care vrea să ajungă în legislativul Floridei

Stabilit în Statele Unite din 2001, Ionel Roiban este candidatul republican în Districtul 90 din Florida, unde îl înfruntă pe democratul Rob Long, actualul deținător al mandatului.

A plecat din PMP după negocierile cu USR: „Exponentul globalismului și neomarxismului”

Ionel Roiban a fost vicepreședinte al PMP, formațiune condusă atunci de Eugen Tomac. În 2023, când partidul negocia apropierea de USR și Forța Dreptei, Roiban s-a declarat nemulțumit de direcția politică a conducerii și a decis să plece.

Într-o declarație acordată atunci Mediafax, el a criticat dur USR, invocând diferențele ideologice dintre cele două partide.

„USR nu e un partid de dreapta. Vin din SUA, unde am fost membru al Partidului Republican, conservator. USR e exponentul globalismului și neomarxismului”, declara Ionel Roiban.

Roiban susținea că PMP ar trebui să își păstreze orientarea conservatoare și valorile tradiționale, considerând incompatibilă această direcție cu o alianță electorală alături de USR.

În august 2023, fostul vicepreședinte PMP s-a înscris în Partidul Republican din România, condus de Marian Cucșa. Noua formațiune a anunțat că Roiban va ocupa funcția de vicepreședinte responsabil cu relația cu diaspora.

La momentul respectiv, el și-a declarat susținerea pentru Donald Trump și pentru Ron DeSantis, guvernatorul republican al Floridei.

A fost consilier în Guvernul Ludovic Orban

Înaintea plecării din PMP, Ionel Roiban deținuse și o funcție în administrația centrală din România.

În mai 2020, el a fost numit consilier de stat în aparatul de lucru al prim-ministrului Ludovic Orban, la propunerea lui Eugen Tomac.

Roiban este originar din județul Vâlcea, dar locuiește de peste două decenii în Boynton Beach, Florida, unde lucrează în domeniul tehnologiei, ca inginer software.

El conduce și National Committee of Romanian-American Republicans, organizație implicată în mobilizarea comunității româno-americane și în promovarea participării acesteia la viața politică din Statele Unite.

Alegerile de azi

La alegerile din 3 noiembrie 2026, Roiban încearcă să obțină un mandat în legislativul statului Florida, o instituție distinctă de Congresul federal de la Washington.

El îl înfruntă pe democratul Rob Long, iar campania sa este concentrată pe reducerea costurilor locuințelor, impozitele pe proprietate și eficientizarea administrației.

„Visul american nu este un slogan pentru mine, este viața mea”, afirmă Roiban pe site-ul său electoral.

Alegerile de marți se desfășoară la jumătatea celui de-al doilea mandat prezidențial al lui Donald Trump și vor decide atât componența Congresului american, cât și numeroase mandate în legislativele statelor.

Trei candidați de origine română se află pe buletinele de vot în Florida, Texas și Washington D.C., reprezentând atât Partidul Republican al președintelui Donald Trump, cât și Partidul Democrat. Printre ei se numără un inginer plecat din Vâlcea, fiica unor imigranți români care a ajuns în legislativul din Texas și un avocat născut în România.