Românii intră în cursa electorală din SUA. Candidați de origine română, atât din partea lui Trump, cât și a democraților, luptă pentru funcții în trei state americane

Scrutinul american de la jumătatea mandatului prezidențial, cunoscut drept midterms, nu decide doar controlul Congresului Statelor Unite, ci și conducerea unor state și ocuparea a numeroase funcții locale.

În aceste competiții se regăsesc și candidați cu origini românești, cu parcursuri și orientări politice diferite.

Din Guvernul Orban și conducerea PMP, candidat republican în Florida. Cine este Ionel Roiban

Ionel Roiban, originar din județul Vâlcea, candidează din partea Partidului Republican pentru un mandat în Camera Reprezentanților a statului Florida, în Districtul 90. Românul are însă un trecut politic și în România: a fost vicepreședinte al PMP, partid condus de atunci de actualul consilier prezidențial Eugen Tomac, și consilier de stat în Guvernul Ludovic Orban.

Stabilit în orașul american Boynton Beach din 2001, Roiban este inginer software și specialist în inteligență artificială. În paralel cu activitatea profesională, s-a implicat în politica americană și românească, conducând organizația National Committee of Romanian-American Republicans.

În mai 2020, Roiban a fost numit consilier de stat în aparatul de lucru al premierului Ludovic Orban, la propunerea lui Eugen Tomac. Ulterior, relația sa cu PMP s-a deteriorat, pe fondul negocierilor partidului pentru o alianță cu USR și Forța Dreptei.

În 2023, Roiban a părăsit PMP, criticând apropierea formațiunii de USR. Într-o declarație acordată atunci Mediafax, el și-a explicat decizia prin diferențele ideologice.

„USR nu e un partid de dreapta. Vin din SUA, unde am fost membru al Partidului Republican, conservator. USR e exponentul globalismului și neomarxismului”, declara Ionel Roiban.

În august 2023, el s-a înscris în Partidul Republican din România, condus de Marian Cucșa, fiind anunțat drept vicepreședinte responsabil cu relația cu diaspora. La acel moment, și-a declarat susținerea pentru Donald Trump și pentru guvernatorul Floridei, Ron DeSantis.

Acum, la alegerile din 3 noiembrie 2026, românul îl înfruntă pe democratul Rob Long, actualul reprezentant al Districtului 90 în legislativul din Florida.

În campania electorală, Roiban pune accentul pe reducerea costurilor locuirii, impozitele pe proprietate și eficientizarea administrației.

„Visul american nu este un slogan pentru mine, este viața mea”, afirmă candidatul republican pe site-ul său electoral.

Fiica unor imigranți români, candidată democrată în Texas

La aproximativ 2.000 de kilometri distanță, în Texas, Mihaela Pleșa încearcă să obțină un nou mandat în Camera Reprezentanților a statului.

Spre deosebire de Roiban, aceasta candidează din partea Partidului Democrat.

Mihaela Pleșa s-a născut în Texas, într-o familie de români care au emigrat. În 2022, a devenit prima persoană de origine română aleasă în legislativul acestui stat american.

Ea reprezintă Districtul 70, care include zone din Plano, Allen, Richardson și Dallas.

Pleșa se află la al doilea mandat și ocupă funcția de vicepreședintă a grupului parlamentar democrat din Camera Reprezentanților a statului Texas.

Printre prioritățile sale se numără finanțarea școlilor publice, accesul la servicii medicale și reducerea costurilor suportate de familii.

În alegerile de marți, democrata îl înfruntă pe republicanul George Flint.

Districtul său a fost scena unor competiții electorale strânse. În 2022, Pleșa a câștigat la o diferență mai mică de 1.000 de voturi, reușind ulterior să își păstreze mandatul și la alegerile din 2024.

Un român născut în timpul comunismului candidează la Washington

Un al treilea candidat de origine română este Ciprian Ivanof, avocat născut în România, care reprezintă Partidul Republican în alegerile din Washington D.C.

Ivanof candidează pentru funcția de U.S. Shadow Representative, un reprezentant simbolic al capitalei federale care susține interesele Washingtonului în relația cu Congresul.

Potrivit profilului publicat de platforma electorală Ballotpedia, Ciprian Ivanof s-a născut în România, a servit în Garda Națională a Statelor Unite între 2008 și 2017 și a absolvit studii juridice la Washington College of Law.

El îl înfruntă pe democratul Franklin Garcia.

În declarațiile sale politice anterioare, Ivanof a pus accentul pe siguranța publică și a criticat modul în care administrația locală gestionează problemele capitalei americane.

Alegerile din SUA, un test pentru administrația Trump

Candidaturile celor trei româno-americani au loc în contextul unui scrutin cu implicații importante pentru administrația președintelui Donald Trump.

Americanii votează pentru reînnoirea integrală a Camerei Reprezentanților, pentru o parte dintre mandatele Senatului federal și pentru numeroase funcții la nivel statal și local.

Pentru republicani, alegerile reprezintă un test al susținerii de care beneficiază administrația Trump, în timp ce democrații încearcă să își consolideze reprezentarea în instituțiile federale și locale.