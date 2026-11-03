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Ce făcea Ministerul Mediului cu avionul de 20 de milioane de lei. Explicația Dianei Buzoianu

Scandalul pe tema avionului de 20 de milioane de lei găsit de Natalia Intotero la Ministerul Mediului continuă. Diana Buzoianu explică de ce se afla contractul pe masa instituției pe care a condus-o și de ce a parcurs licitația pentru aeronavă.
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Coralia Frigea
03 nov. 2026, 14:18, Politic
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Diana Buzoianu, fostul ministru al Mediului, a explicat marți de ce a lăsat pe masa ministerului un contract pentru un avion în valoare de 20.000.000 de lei.„Nu, nu vrea USR avioane de 4 milioane de euro”, a declarat fostul ministru.

Înscrierea pentru această licitație s-a făcut înainte să ajung eu la minister, până în mai 2025. La această licitație s-a înscris o singură firmă, deci nu a fost extraordinar de multe firme care au avut o competiție între ele”, a mai explicat Buzoianu.

Care ar fi fost utilitatea avionului

Fostul ministru USR susține că achiziția, în valoare de 20 de milioane de lei, ar fi fost necesară pentru monitorizarea tăierilor ilegale.

Realitatea este că avem astăzi niște senzori care pot ajuta să fie scanate toate pădurile din România, să oprim mafia lemnului, să vedem exact acolo unde au avut loc tăierile ilegale. Dacă nu vom avea un echipament pe care să fie puse acești senzori, nu vom putea să finalizăm practic această funcțiune de bază a senzorilor respectivi. Nu vom putea să avem păduri scanate”, a mai declarat liderul USR.

Cine ar fi plătit pentru avionul de la Mediu

Diana Buzoianu a mai spus că banii nu ar fi fost alocați direct de către Guvern. Aeronava ar fi fost plătită dintr-un fond gestionat de ROMSILVA.

Cât de greu era să verifice măcar site-ul Ministerului Mediului, că este pusă în dezbatere publică din martie 2026 o ordonanță de urgență care clarifică că banii pentru acest avion vor fi luați dintr-un fond gestionat de Romsilva, în care se adunau banii de an de zile pentru că ei nu foloseau banii respectivi”, a concluzionat ministrul.

Natalia Intotero, noul ministru al Mediului, a vorbit marți despre stadiul achiziției avionului. Ea a spus că instituția pe care a preluat-o nu deține banii necesari semnării contractului, așa că a blocat achiziția.

În schimb, noua șefă de la Mediu discută cu reprezentanții altor patru ministere PSD despre o achiziție comună: o singură aeronavă care să fie folosită, la comun, de toate cele cinci instituții din Guvernul Niculescu.

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