Un contract pentru un avion de 20.000.000 de lei, găsit pe masa Ministerului Mediului. Natalia Intotero a anunțat că blochează achiziția

Natalia Intotero a anunțat marți că a blocat procedura prin care Ministerul Mediului ar fi achiziționat un avion. Fostul ministru al Mediului, Diana Buzoianu, ar fi intenționat să cumpere aparatul de zbor.

Contractul de 20.000.000 de lei ar fi stat pe masa Ministerului Mediului din 2024, din perioada Guvernului Ciolacu. Conform noului ministru, avionul ar fost pe lista achizițiilor făcute prin PNRR și ar fi deservit monitorizării tăierilor ilegale.

Ce s-a întâmplat cu contractul

Natalia Intotero a declarat marți că avionul ar fi fost scos, fără o explicație oficială, din lista achizițiilor prin PNRR. Noul ministru spune însă că i-a solicitat mai multe informații Comisiei Europene.

„Pentru senzorul lider aerian s-au cheltuit suma de 22 de milioane de lei, decontate prin PNRR. Nu știm motivul pentru care acest avion, care s-a dorit a fi achiziționat, a fost scos din PNRR.

Am aici un document din interior, de la colegii mei. În acest document nu se spun motivele pentru care cei de la Comisia Europeană au decis că acest avion să nu mai fie achiziționat prin PNRR”, a declarat ministrul PSD.

Cu toate acestea, ministerul condus de Diana Buzoianu ar fi mers mai departe cu achiziția, iar în luna mai a apărut în ecuație și o firmă din Bihor, câștigătoare a licitației.

„Din acel moment, nu existau bani pentru avion. Cu toate acestea, procedura a mers mai departe încă 11 luni. Pe 14 mai 2026, în mandatul fostei conduceri, s-a desemnat un câștigător, o firmă din Bihor, aproximativ 19,9 milioane de lei. S-a desemnat un câștigător, fără ca ministerul să aibă bani pentru contract”, mai susține Intotero.

Discuții între miniștrii PSD pentru avion

Noul ministru al Mediului susține că nu are ce să facă, momentan, cu acest contract, întrucât instituția pe care o conduce nu are bani suficienți pentru a-l semna.

Intotero a propus, însă, ca același contract de achiziție să fie semnat și de alte patru ministere, conduse tot de miniștri PSD. Ministerul Mediului, Ministerul Apărării, Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Agriculturii și Ministerul Dezvoltării. Acestea ar fi cele cinci ministere care ar putea beneficia de aparatul de zbor.

„Vreau să menționez că am avut discuții cu colegii de la Ministerul Apărării și am constatat că mai sunt și alte ministere care ar avea nevoie de un avion care să fie utilizat în scopuri asemănătoare cu cele ale Ministerului Mediului Apelor și Pădurilor.

Motiv pentru care am cerut realizarea unui comităt de lucru alături de Ministerul Apărării, Ministerul Agriculturii, de la Ministerul Dezvoltării, cei de la Cadastru, Ministerul Administrației și Internelor”, a mai declarat Natalia Intotero.