Rogobete, despre petrecerea de la Timișoara: Nu trebuie să generalizăm comportamentul unora la întregul partid

Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a fost întrebat marți, în cadrul unei conferințe de presă, despre participarea sa la petrecerea de botez a fiului lui Alfred Simonis, care a avut loc la Timișoara în weekend și la care au participat mai multe nume importante din PSD.

Întrebat ce mesaj le transmite pacienților care nu beneficiază uneori de tratamente din cauza lipsei banilor, în contextul petrecerii din Timișoara, Rogobete a afirmat că nu este corect ca întregul partid să fie asociat cu imaginea creată de câteva persoane.

„Cred că este important ca oamenii să înțeleagă că în general este bine să nu generalizăm. Faptul că au apărut una, două, trei persoane care sigur au deschis un narativ public de tip cancan la nivel național nu înseamnă că tot Partidul Social Democrat are această imagine pentru că nu este corect”, a spus Rogobete.

De asemenea, Rogobete a dat asigurări că lucrează cu instituțiile din subordinea și din coordonarea Ministerului Sănătății pentru a facilita accesul pacienților la tratamente.

„Cât despre zona de pacienți, îi asigur pe pacienți că fac tot ce îmi stă în putere și lucrez cu toate instituțiile și cu toate organismele din jurul Ministerului Sănătății astfel încât să le asigurăm accesul la medicamente în decembrie și la final de decembrie îmi doresc să introducem alte 40 pe lista de compensate”, a explicat ministrul.

Rogobete a mai adăugat faptul că persoanele care ocupă funcţii publice trebuie să își păstreze demnitatea în toate formele de manifestare.

„Ca mesaj general, consider că atunci când ai o funcție publică, atunci când ești o persoană cu demnitate publică e bine să îți păstrezi demnitatea în toate formele de manifestare”, a conchis Rogobete.

Declarațiile au fost făcute după lansarea publică a campaniei de construire a primei Clinici Universitare Integrate de Diabet, Nutriție și Boli Metabolice pentru Copii din România.

Nume mari din PSD au participat la petrecerea de la Timișoara din weekend

Petrecerea care a ajuns în atenția publică a avut loc în weekend, la Timișoara. Acolo a fost botezul fiului președintelui Consiliului Județean Timiș, Alfred Simonis. Naș a fost președintele PSD, Sorin Grindeanu, iar celebrul artist Al Bano le-a cântat participanților.

Printre invitați s-au mai numărat fostul premier Marcel Ciolacu, Lia Olguța Vasilescu, primarul Craiovei, și soțul acesteia, Claudiu Manda, secretarul general al partidului, Paul Stănescu, ministrul Muncii, Florin Manole, ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, dar și fostul ministru al Sănătății, Alexandru Rafila. Discuțiile au vizat ținutele unor invitați și cheltuielile de organizare.