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Un specialist spune „cât costă de fapt blana lui Ciolacu?”: Apelează la un expert dacă nu vrei să te păcălești și tu

Un expert a răspuns la întrebarea „cât costă de fapt blana lui Ciolacu?”. Cel care se recomandă drept singurul expert în blănuri naturale din România susține că Ciolacu s-a păcălit. Nu este chinchilla, ci iepure, a spus expertul.
Un specialist spune „cât costă de fapt blana lui Ciolacu?”: Apelează la un expert dacă nu vrei să te păcălești și tu
Petru Mazilu
03 nov. 2026, 12:35, Politic
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Mesajul a fost transmis pe rețelele de socializare. Daniel Mărgărit, care s-a recomandat drept singurul expert în blănuri naturale din România, a spus că blana costa cel mult 500 de euro la Istanbul. El a avertizat că unii comercianți încearcă să-i păcălească pe clienți sugerând că blana este de la chincilla și nu de la iepure.

„Cât costă de fapt blana lui Ciolacu. Sunt Daniel Mărgărit, singurul expert în blănuri naturale din România. Aceea este o etolă din iepure rex, nu din chinchilla. Poate costa la Istanbul 500 de euro sau puțin mai mult. Mulți comercianți o numesc Rex chinchilla sau doar chinchilla pentru a păcăli cumpărătorii. Apelează la un expert dacă nu vrei să te păcălești și tu”, a explicat Daniel Mărgărit.

Chinchilla este un mamifer rozător de talie mică, originar din Munții Anzi din America de Sud. Acest animal este recunoscut la nivel mondial pentru blana sa extrem de densă și catifelată. În schimb, Iepurele Rex este o rasă cunoscută tot pentru blana sa nobilă.

Explicațiile lui Ciolacu despre blana celebră

Fostul premier Marcel Ciolacu a susținut că blana a costat 500 de euro.

„Se pare că blana mea de 500 € a ajuns la 15.000 € în unele relatări. Așa că fac o precizare: prețul real este de 500 €. Am cumpărat-o din Istanbul, de la BEST VIP Leather & Fur, din Marele Bazar. Atașez fotografii cu magazinul, cartea de vizită și piesa în atelier, pentru ca informațiile să poată fi verificate direct la sursă. (…) Mi-aș dori ca informațiile despre mine să fie verificate înainte de a fi prezentate drept certitudini. Între 500 € și 15.000 € este o diferență de 14.500 € — iar o presupunere nu ține loc de documentare”, a transmis Marcel Ciolacu pentru G4Media.

Ce a provocat scandalul

Fostul premier și președinte al PSD, Marcel Ciolacu, a venit cu partenera, Sorina Docuz, la petrecerea de botez organizată la Timișoara de Alfred Simonis. A fost prima dată când cei doi au fost filmați împreună la un eveniment.

Nașul copilului lui Alfred Simonis a fost Sorin Grindeanu, președintele PSD, iar la eveniment au participat lideri social-democrați. În urma evenimentul a izbucnit un imens scandal. Discuțiile au vizat ținutele unor invitați și cheltuielile de organizare.

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