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Au fost anunțate locul și zilele în care vor fi organizate negocierile de pace dintre ruși și ucraineni

Americanii au anunțat locul și zilele în care vor fi organizate negocierile de pace dintre ruși și ucraineni. Acestea se vor desfășura la Abu Dhabi pe 10 și pe 11 noiembrie.
Au fost anunțate locul și zilele în care vor fi organizate negocierile de pace dintre ruși și ucraineni
Delegația Rusiei pentru negocierile de la Istanbul, mai 2025. Sursa foto: Hepta/Mediafax Foto
Petru Mazilu
03 nov. 2026, 12:58, Politic
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Americanii au anunțat un nou ciclu de negocieri între Ucraina și Rusia. Potrivit Live Ukraine, întâlnirea este programată pentru 10-11 noiembrie, în Abu Dhabi, a declarat Steve Witkoff, trimisul special al președintelui SUA, Donald Trump.

Conform acestuia, părțile vor discuta despre garanțiile de securitate postbelice, renunțarea la lupte și problemele umanitare.

Alte întâlniri vor fi cu europenii

De asemenea, săptămâna aceasta, negociatorii americani se vor întâlni la Bruxelles cu reprezentanți ai Franței, Germaniei, Regatului Unit, Uniunii Europene și NATO. Ei vor discuta despre securitatea Ucrainei după război și despre fondurile necesare pentru reconstrucția sa.

Steve Witkoff a declarat că Statele Unite doresc să valorifice progresele realizate în cadrul întâlnirilor anterioare din Kiev, Oslo și Sankt Petersburg și să ajungă la un „acord de pace cuprinzător și durabil, care va asigura securitatea pentru generațiile viitoare”.

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