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Canada ar putea deveni primul stat din afara Europei asociat programului Erasmus+. Roxana Mînzatu va reprezenta UE în negocieri

Uniunea Europeană și Canada au început negocierile pentru asocierea statului nord-american la programul Erasmus+. Vicepreședinta Comisiei Europene Roxana Mînzatu spune că va reprezenta UE în discuțiile cu partenerii canadieni.
Canada ar putea deveni primul stat din afara Europei asociat programului Erasmus+. Roxana Mînzatu va reprezenta UE în negocieri
Foto: Facebook/Roxana Mînzatu
Cosmin Pirv
30 oct. 2026, 19:48, Politic
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Mînzatu se află la Montreal, unde președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, și premierul canadian Mark Carney au anunțat vineri începerea negocierilor.

„Aștept cu interes să reprezint Uniunea Europeană în negocierile cu partenerii canadieni”, a scris Roxana Mînzatu pe Facebook.

„Odată încheiate cu succes negocierile și finalizate procedurile necesare, Canada ar deveni primul stat din afara Europei asociat programului”, a transmis aceasta.

Potrivit vicepreședintei CE, asocierea ar deschide noi oportunități de studiu, formare și colaborare, inclusiv pentru tinerii din România.

Anunțul a fost făcut în cadrul summitului UE-Canada de la Montreal, la care participă și președintele Consiliului European, Antonio Costa. Liderii europeni și premierul canadian urmează să lanseze „Alianța pentru viitor”.

Discuțiile privind apropierea Canadei de Uniunea Europeană au loc însă pe fondul unor divergențe între statele membre. Potrivit POLITICO, mai multe țări au refuzat să aprobe o declarație care prevedea explicit acordarea statutului de „membru asociat” Canadei, cu doar 48 de ore înaintea summitului de la Montreal.

În septembrie, în discursul privind Starea Uniunii, președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a propus crearea unei forme de „membru asociat” al Uniunii Europene, Canada urmând să fie primul stat căruia i-ar putea fi oferit acest statut.

În replică, premierul canadian Mark Carney a salutat propunerea Ursulei von der Leyen ca Ottawa să devină primul „membru asociat” al UE. El a descris actualul context internațional drept o „ruptură geopolitică” și a avertizat că integrarea economică, lanțurile de aprovizionare, sistemele financiare și tehnologia sunt folosite tot mai mult ca instrumente de presiune între state.

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