Ursula von der Leyen promovează Canada drept „membru asociat”, contrar opoziției venite dinspre capitalele UE

Președinta Comisiei Europene a declarat joi că își propune să consolideze relația dintre UE și Canada. Ursula von der Leyen a spus că vrea să o ducă la „cel mai înalt nivel posibil”, în contextul în care Canada a primit statutul de membru asociat.

Decizia a fost luată de Uniunea Europeană în contradicție cu credințele mărilor capitale ale țărilor membre, însă inițiativa vine în ajutorul unui summit UE-Canada, organizat la Montréal în următoarea perioadă.

Ce urmărește Canada

Premierul Mark Carney ar urma să anunțe acolo planurile pentru întărirea cooperării, în contextul relațiilor tot mai dificile cu președintele Americii, Donald Trump.

„Canada nu poate deveni membru cu drepturi depline al UE din cauza poziției sale geografice, dar ambele părți doresc să ducă relația la cel mai înalt nivel posibil. De aceea discutăm ideea ca Canada să devină primul membru asociat al Uniunii Europene”, a declarat von der Leyen, într-un discurs găzduit de Institutul C.D. Howe, potrivit POLITICO.

Reacția lui Friedrich Mertz

Cancelarul german susține că UE și Canada pun bazele unei „alianțe pentru viitor”, însă nu a menționat statutul de membru asociat. POLITICO citează diplomați europeni care spun că Germania ar fi condus opoziția împotriva acestui termen.

Ursula von der Leyen a susținut, în schimb, că noul statut ar beneficia cooperarea în domeniul inteligenței artificiale, politicilor climatice și al energiei.

Ce țări pot deveni „membru asociat”

Statutul de „membru asociat” ar fi disponibil „doar celor mai apropiați parteneri ai noștri din afara Europei, care sunt pregătiți să deschidă împreună o nouă frontieră și să stabilească împreună direcția, gândind dincolo de termenii parteneriatului nostru actual, către cea mai ambițioasă viziune pe care o putem construi”, a mai declarat Ursula.

Atât Carney, cât și von der Leyen au prezentat summit-ul UE-Canada ca o oportunitate de consolidare a relațiilor, într-un moment în care Ottawa și Bruxelles s-au confruntat cu refuzuri din partea administrației Trump.

„Alianțele și presupunerile care ne-au asigurat prosperitatea și securitatea se schimbă rapid, iar fiecare națiune sau regiune analizează cum să-și protejeze propriile interese și propria independență. Nu ne mai putem lăsa încătușați de limitele vechii ordini mondiale”, a concluzionat Ursula von der Leyen.