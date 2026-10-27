Rareș Bogdan cere plecarea Ursulei von der Leyen de la șefia Comisiei Europene. Cine este posibilul înlocuitor

Europarlamentarul Rareș Bogdan a cerut schimbarea Ursulei von der Leyen de la conducerea Comisiei Europene. Invitat la emisiunea Ai Aflat!, moderată de Ionuț Cristache, de la Gândul, acesta a acuzat-o pe șefa Comisiei Europene că este responsabilă pentru problemele economice din Europa.

Rareș Bogdan susține că tensiunile se vor adânci dacă nu se găsește o soluție prin care Ursula von der Leyen să facă un pas în lateral.

„Din punctul meu de vedere, păstrarea Ursulei von der Leyen la conducerea Comisiei Europene va crea tensiuni din ce în ce mai mari. Ar trebui găsită o soluție diplomatico-managerială, prin care Ursula von der Leyen să facă un pas în lateral, pentru că în momentul ăsta este una dintre persoanele care generează aceste tensiuni la nivelul societății europene”, a declarat Rareș Bogdan în emisiunea Ai Aflat!.

Europarlamentarul a spus și ce grupuri politice o susțin pe Ursula von der Leyen la conducerea Comisiei Europene. El a enumerat patru grupuri parlamentare, inclusiv cele din care fac parte PSD, USR și europarlamentarul Nicu Ștefănuță.

„Acest grup politic, din care ea provine, sprijinit și de al doilea grup politic, S&D, din care face parte PSD, Renew, din care face parte USR, respectiv Verzii, unde nu îl avem decât pe domnul Ștefănuță. Aceste patru forțe politice sunt cele care o susțin pe doamna Ursula von der Leyen la conducerea Comisiei Europene”, susține europarlamentarul.

„Ursula von der Leyen este paratrăznetul sau simbolul suprem al unui Green Deal, care a pus în genunchi o bună parte din industria europeană și a creat probleme uriașe industriei românești”, a explicat Rareș Bogdan.

Rareș Bogdan îl vede pe Emmanuel Macron drept posibil succesor al Ursulei von der Leyen

În aceeași emisiune, difuzată marți de Gândul, europarlamentarul liberal a vorbit și despre posibilul înlocuitor al Ursulei von der Leyen.

El a spus că numele președintelui francez Emmanuel Macron a fost vehiculat recent pe coridoarele de la Bruxelles ca posibil succesor la conducerea Comisiei Europene.

Emmanuel Macron își va încheia cel de-al doilea mandat de președinte al Franței în mai 2027. Rareș Bogdan a spus însă că ideea numirii acestuia la conducerea CE este, momentan, doar un zvon, nu o propunere oficială.

„Dacă va fi Ursula înlocuită cu propunerea venită pe coridoarele din Bruxelles zilele trecute, cădeți cu scaunul. Țineți-vă bine! Nu râdeți. Cică «dom’le, dacă trebuie să plece, pentru că e presiunea foarte mare și nu mai rezistă, nu mai are susținere, ne-am gândit că, totuși, am avea o soluție». Cine? Emmanuel Macron! Băi, sunteți nebuni?!

E la nivel de zvon, nu e propunere oficială. Zvonuri sunt multe, dar nu se materializează toate. Oricum nu vi se pare tare? E rupere de realitate! Macron avea o șansă uriașă de a repoziționa Franța ca o mare putere”, a declarat Rareș Bogdan.