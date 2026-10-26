„Democrația a învins”. Europa sărbătorește victoria surpriză a lui Lula în Brazilia. Mesajele lui von der Leyen și Costa

Liderii europeni au salutat luni realegerea lui Luiz Inácio Lula da Silva în Brazilia. „Democrația și multilateralismul au învins în Brazilia”, a declarat Ursula von der Leyen, potrivit Euronews.

Liderii europeni au salutat realegerea președintelui brazilian Lula da Silva pentru un al patrulea mandat, acesta fiind un rezultat care contrazice previziunile privind avansul forțelor de dreapta în cea mai populată țară din America Latină, asigurând Uniunii Europene un aliat important.

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, și președintele Consiliului European, Antonio Costa, s-au numărat printre primii care l-au felicitat pe Lula, cu care au colaborat pentru a se ajunge la încheierea acordului comercial dintre UE și Mercosur.

Acordul, semnat în ianuarie cu blocul comercial sud-american, format din Brazilia, Argentina, Paraguay și Uruguay, a fost privit ca o replică la tarifele punitive impuse de președintele american Donald Trump.

Bruxelles-ul se temea că rivalul de dreapta al lui Lula, Flavio Bolsonaro, ar putea compromite acordul, după ce acesta a cerut Braziliei să se elibereze de „cătușele” Mercosur și să urmărească acorduri comerciale independente, inclusiv cu SUA.

„Felicitări prietenului meu, Lula”, a scris von der Leyen pe rețelele de socializare.

„Democrația și multilateralismul au învins în Brazilia. Parteneriatul Europei cu Brazilia înflorește. Vom rămâne alături de dumneavoastră în anii ce vor urma”, a adăugat ea.

„Împreună vom continua să lucrăm îndeaproape pentru un comerț liber și deschis, pentru o ordine globală bazată pe reguli și pentru obiective ambițioase în domeniul climei.”, a mai precizat von der Leyen.

De asemenea, Antonio Costa a discutat cu Lula duminică seara pentru a-l felicita personal „Poporul brazilian s-a exprimat”, a spus Costa.

„Vom continua să lucrăm împreună pentru a ne aprofunda legăturile, pentru a aborda provocările globale și pentru a construi o lume mai pașnică și mai prosperă.”

Președintele francez Emmanuel Macron, prim-ministrul olandez Rob Jetten și prim-ministrul portughez Luís Montenegro s-au alăturat, de asemenea, acestor mesaje.

„În fața marilor provocări ale timpurilor noastre, să ne consolidăm parteneriatul strategic și să dăm viață prieteniei dintre cele două țări ale noastre, în slujba unei lumi mai drepte”, a declarat Macron.

Pedro Sanchez, cel mai important lider de stânga din Europa, a salutat realegerea lui Lula, calificând-o drept o „mare victorie”, făcând o paralelă cu situația din țara sa, unde opoziția conservatoare conduce în sondaje înaintea alegerilor anticipate de luna viitoare.

„Ceea ce s-a întâmplat în Brazilia se va întâmpla și în Spania”, a declarat Sánchez. „Revenirea progresismului la nivel global abia a început.”

Reacțiile din Europa au început să curgă după ce rezultatele din Brazilia au început să indice un avans de aproape 4,4 milioane de voturi pentru Lula în fața lui Bolsonaro, acesta obținând 51,8% din totalul voturilor.

Bolsonaro, al cărui tată, Jair Bolsonaro, se află în închisoare pentru că a condus o tentativă de lovitură de stat, a contestat numărătoarea voturilor și a cerut anularea alegerilor.

Acesta a susținut că decizia justiției braziliene de a prelungi programul de vot, din cauza întârzierilor în transportul public și a ploilor torențiale, a fost un „truc murdar”.

O victorie a lui Bolsonaro, așa cum anticipaseră multe sondaje de opinie după primul tur, ar fi consolidat orientarea spre dreapta a Americii Latine. Administrația Trump a încercat să-și impună dominația în regiune prin intermediul așa-numitei „Doctrine Donroe”.