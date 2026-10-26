Brazilia sărbătorește victoria lui Lula. Mii de oameni au umplut străzile din São Paulo și Rio de Janeiro

Unele dintre cele mai ample manifestații de bucurie au avut loc la São Paulo, unde mii de oameni s-au adunat pe celebrul bulevard Paulista imediat după anunțarea rezultatelor, relatează Euronews.

Susținătorii președintelui au venit cu steaguri ale Braziliei, au dansat și au scandat numele lui Lula, în timp ce focurile de artificii au luminat orașul, iar șoferii au claxonat în semn de sărbătoare.

Pentru o parte dintre cei prezenți, victoria a provocat reacții puternice, imaginile surprinzând oameni care plângeau, se îmbrățișau sau cântau în mijlocul mulțimii.

Sărbătoarea s-a prelungit până luni, iar manifestații similare au avut loc la Rio de Janeiro și în alte orașe braziliene.

Lula a câștigat cu 51,8% după ce pierduse primul tur

Entuziasmul susținătorilor vine după una dintre cele mai disputate confruntări electorale din istoria recentă a Braziliei.

Rezultatele oficiale ale Tribunalului Superior Electoral arată că Lula a obținut 64.256.232 de voturi, respectiv 51,79% din voturile valabil exprimate. Flávio Bolsonaro a primit 59.826.041 de voturi, echivalentul a 48,21%.

Cei doi au fost despărțiți de aproximativ 4,43 milioane de voturi.

Rezultatul este cu atât mai important pentru tabăra lui Lula cu cât actualul președinte intrase în turul decisiv de pe poziția a doua. În primul tur, desfășurat pe 4 octombrie, Flávio Bolsonaro obținuse 47,03%, iar Lula 45,16%.

Președintele de stânga a reușit astfel să recupereze un deficit de peste 2,2 milioane de voturi și să atragă suficienți alegători între cele două tururi pentru a întoarce rezultatul.

Victoria îi asigură lui Lula un al patrulea mandat prezidențial neconsecutiv. Liderul Partidului Muncitorilor a condus Brazilia între 2003 și 2010 și a revenit la Palatul Planalto în 2023.

Flávio Bolsonaro nu recunoaște rezultatul

În timp ce susținătorii lui Lula sărbătoreau pe străzi, tabăra adversă a contestat rezultatul.

Flávio Bolsonaro, senator de Rio de Janeiro și fiul fostului președinte Jair Bolsonaro, a refuzat să-și recunoască înfrângerea și a anunțat că va încerca să obțină anularea scrutinului.

Una dintre obiecțiile sale privește prelungirea cu două ore a programului secțiilor de votare. Măsura a fost adoptată în contextul problemelor de transport și al condițiilor meteorologice care au afectat procesul electoral.

Contestarea rezultatului riscă să prelungească tensiunile după o campanie extrem de polarizată, într-o țară care a trecut printr-o criză postelectorală și după scrutinul prezidențial din 2022.

O Brazilie împărțită aproape în două

Diferența relativ redusă dintre cei doi finaliști arată amploarea diviziunii politice din Brazilia. Lula a obținut victoria prezidențială, însă dreapta a ieșit întărită din alegerile pentru Congres.

Partidul Liberal, formațiunea lui Flávio Bolsonaro, și-a mărit reprezentarea parlamentară, ceea ce înseamnă că președintele va avea nevoie de negocieri politice dificile pentru a-și promova proiectele în următorii patru ani.