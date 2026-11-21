Spitalul, unde fostul șef de stat a fost internat vineri din cauza unor dureri abdominale, a anunțat că acesta suferă de un „abdomen acut obstructiv”, însă este „stabil clinic, conștient” și „respiră singur”, notează AFP.

Problemele de sănătate ale fostului lider brazilian sunt legate de o rană provocată de un atac cu cuțitul, în timpul campaniei prezidențiale din 2018. De atunci, Bolsonaro a trecut prin mai multe intervenții chirurgicale.

Anunțul internării a fost făcut și de fiul său, senatorul ales Carlos Bolsonaro.

„Tatăl meu tocmai s-a întors la spital, după ce a suferit dureri abdominale severe. Starea sa de sănătate se deteriorează pe zi ce trece, din cauza privării de libertate, a lipsei de mobilitate și a torturii psihologice la care este supus zilnic”, a anunțat acesta, printr-un mesaj publicat pe X.

Jair Bolsonaro a fost condamnat anul trecut la 27 de ani de închisoare pentru încercarea de a rămâne la putere după înfrângerea suferită în fața președintelui de stânga Luiz Inácio Lula da Silva, la alegerile din 2022. După câteva luni petrecute în detenție, el a fost plasat în arest la domiciliu în luna martie, din motive medicale.

Totodată, fratele mai mare al lui Carlos, senatorul Flavio Bolsonaro, a pierdut în luna octombrie turul al doilea al alegerilor prezidențiale în fața lui Lula. Vizat de mai multe anchete, acesta nu și-a recunoscut înfrângerea și a fugit în Statele Unite, invocând la rândul său o „persecuție politică”.