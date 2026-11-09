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Povestea lui Dionisie Kenan Wang, primul preot de origine chineză hirotonit în Biserica Ortodoxă Română

Dionisie Kenan Wang, un teolog și istoric născut în China și crescut în Brazilia, a fost hirotonit preot duminică, 8 noiembrie, la Catedrala Mitropolitană din Cluj-Napoca. Este prezentat drept primul om de origine chineză care primește preoția în cadrul Bisericii Ortodoxe Române. După hirotonire, va sluji la Cluj, în cadrul unei misiuni dedicate comunităților de imigranți din România.
Povestea lui Dionisie Kenan Wang, primul preot de origine chineză hirotonit în Biserica Ortodoxă Română
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Luiza Moldovan
09 nov. 2026, 13:47, Social
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Povestea lui Dionisie Kenan Wang traversează trei continente și mai multe culturi.

S-a născut în China, a crescut în Brazilia, iar România a devenit locul în care și-a continuat studiile, a descoperit Ortodoxia și a ales să urmeze drumul preoției.

Duminică, 8 noiembrie, în timpul Sfintei Liturghii de la Catedrala Mitropolitană „Adormirea Maicii Domnului” din Cluj-Napoca, acesta a fost hirotonit preot de Mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului, Andrei Andreicuț.

Informația apare și în comunicatul publicat de Mitropolia Clujului, care confirmă că diaconul Dionisie Kenan Wang a primit treapta preoției pe seama Centrului Eparhial.

Evenimentul a fost prezentat de Vasile Bănescu, fost purtător de cuvânt al Patriarhiei Române, drept o premieră în istoria Bisericii Ortodoxe Române: pentru prima dată, un om de origine chineză a fost hirotonit preot în BOR.

De la China și Brazilia, la studiile de istorie și teologie din România

Dionisie Kenan Wang a urmat studii universitare de istorie și teologie ortodoxă la Universitatea din București.

Potrivit informațiilor publicate după hirotonire, și-a continuat parcursul academic cu un doctorat în istorie.

Apropierea sa de credința ortodoxă nu a venit dintr-o tradiție de familie. A fost rezultatul unei căutări personale, în care studiul și reflecția au avut un rol important.

Înainte de a alege Ortodoxia, a cercetat mai multe religii și tradiții spirituale, între care budismul, islamul, protestantismul și catolicismul, potrivit relatărilor despre parcursul său.

Cu câțiva ani înainte de hirotonire, își exprimase dorința de a deveni preot.

O alegere făcută după o lungă căutare

Drumul lui Kenan Wang spre preoție nu a fost unul direct. Relatările publicate după hirotonire arată că, la început, nu a putut intra la studii de teologie ortodoxă pentru că nu era botezat. A ales mai întâi să studieze istoria, apoi a primit botezul și a urmat cursurile de teologie.

„M-am născut sub blestemul supraviețuirii, iar Iisus este Persoana care m-a eliberat de el”, spunea Wang într-un interviu.

Numele Dionisie, primit la botez, trimite la Dionisie Areopagitul, intelectualul atenian despre care se vorbește în Faptele Apostolilor.

Potrivit tradiției creștine, acesta a ajuns la credință după ce l-a ascultat pe Apostolul Pavel vorbind despre „Dumnezeul necunoscut”.

Unde va sluji preotul de origine chineză

După hirotonire, părintele Dionisie Kenan Wang va sluji la Biserica „Schimbarea la Față” din Cluj-Napoca, de pe Bulevardul Eroilor nr. 24–26, în cadrul unei misiuni ortodoxe dedicate comunităților de imigranți din România.

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