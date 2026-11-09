Povestea lui Dionisie Kenan Wang, primul preot de origine chineză hirotonit în Biserica Ortodoxă Română

Povestea lui Dionisie Kenan Wang traversează trei continente și mai multe culturi.

S-a născut în China, a crescut în Brazilia, iar România a devenit locul în care și-a continuat studiile, a descoperit Ortodoxia și a ales să urmeze drumul preoției.

Duminică, 8 noiembrie, în timpul Sfintei Liturghii de la Catedrala Mitropolitană „Adormirea Maicii Domnului” din Cluj-Napoca, acesta a fost hirotonit preot de Mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului, Andrei Andreicuț.

Informația apare și în comunicatul publicat de Mitropolia Clujului, care confirmă că diaconul Dionisie Kenan Wang a primit treapta preoției pe seama Centrului Eparhial.

Evenimentul a fost prezentat de Vasile Bănescu, fost purtător de cuvânt al Patriarhiei Române, drept o premieră în istoria Bisericii Ortodoxe Române: pentru prima dată, un om de origine chineză a fost hirotonit preot în BOR.

De la China și Brazilia, la studiile de istorie și teologie din România

Dionisie Kenan Wang a urmat studii universitare de istorie și teologie ortodoxă la Universitatea din București.

Potrivit informațiilor publicate după hirotonire, și-a continuat parcursul academic cu un doctorat în istorie.

Apropierea sa de credința ortodoxă nu a venit dintr-o tradiție de familie. A fost rezultatul unei căutări personale, în care studiul și reflecția au avut un rol important.

Înainte de a alege Ortodoxia, a cercetat mai multe religii și tradiții spirituale, între care budismul, islamul, protestantismul și catolicismul, potrivit relatărilor despre parcursul său.

Cu câțiva ani înainte de hirotonire, își exprimase dorința de a deveni preot.

O alegere făcută după o lungă căutare

Drumul lui Kenan Wang spre preoție nu a fost unul direct. Relatările publicate după hirotonire arată că, la început, nu a putut intra la studii de teologie ortodoxă pentru că nu era botezat. A ales mai întâi să studieze istoria, apoi a primit botezul și a urmat cursurile de teologie.

„M-am născut sub blestemul supraviețuirii, iar Iisus este Persoana care m-a eliberat de el”, spunea Wang într-un interviu.

Numele Dionisie, primit la botez, trimite la Dionisie Areopagitul, intelectualul atenian despre care se vorbește în Faptele Apostolilor.

Potrivit tradiției creștine, acesta a ajuns la credință după ce l-a ascultat pe Apostolul Pavel vorbind despre „Dumnezeul necunoscut”.

Unde va sluji preotul de origine chineză

După hirotonire, părintele Dionisie Kenan Wang va sluji la Biserica „Schimbarea la Față” din Cluj-Napoca, de pe Bulevardul Eroilor nr. 24–26, în cadrul unei misiuni ortodoxe dedicate comunităților de imigranți din România.