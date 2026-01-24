De la politică la altar: Un fost senator și vicepreședinte de consiliu județean a fost hirotonit preot, la aproape 70 de ani

Fostul senator și vicepreședinte al Consiliului Județean Suceava, Ilie Niță, cunoscut om de afaceri și fost lider politic, a fost hirotonit preot, marcând o schimbare majoră de parcurs, de la viața publică și politică la slujirea Bisericii. Ilie Niță, care urmează să împlinească 70 de ani în această vară, a fost hirotonit onorific, fără a primi remunerație, pe seama Mănăstirii Cătrinari.

Potrivit explicațiilor oferite de preotul Alexandru–Flavian Sava, purtătorul de cuvânt al Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților, hirotonia a avut loc după finalizarea studiilor teologice și în urma recomandării duhovnicului său. „După finalizarea studiilor teologice, în urma recomandării duhovnicului său, Ilie Niță a fost hirotonit preot pe seama Mănăstirii Cătrinari. Hirotonia este onorifică, ceea ce înseamnă că serviciile sale nu vor fi remunerate”, a precizat reprezentantul Arhiepiscopiei, potrivit monitorulsv.ro.

De-a lungul timpului, Ilie Niță a avut o carieră politică complexă, fiind vicepreședinte al PRM Suceava, ulterior președinte al filialei PNL Suceava, vicepreședinte al Consiliului Județean Suceava începând cu anul 2013, iar în perioada 2016–2020 a fost senator ales pe listele ALDE, partid pe care l-a părăsit ulterior pentru a se alătura PSD.

În trecut, Ilie Niță a avut și probleme cu justiția, însă în urmă cu trei ani instanțele au dispus definitiv încetarea procesului penal, după ce prejudiciul a fost achitat integral, iar faptele s-au prescris. Conform informațiilor oficiale, acesta nu figurează în cazierul judiciar.

Mănăstirea Cătrinari, unde va sluji părintele Ilie Niță, este situată în localitatea Panaci, pe Muntele Păltiniș, la o altitudine de 1.426 de metri, și are hramul „Adormirea Maicii Domnului”. Așezământul monahal aparține Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților și a fost ctitorit de soții Gheorghe și Stela Acatrinei. Hramul mănăstirii este celebrat anual la data de 15 august.

În urma apariției informațiilor în spațiul public, Mănăstirea „Sfântul Gheorghe” Mirăuți, locul unde a avut loc hirotonia, a transmis un comunicat de presă prin care a adus lămuriri suplimentare. Reprezentanții mănăstirii au subliniat că preotul Ilie Niță nu este membru al niciunui partid politic, nu se află sub incidența vreunui impediment canonic și este licențiat în Teologie, promoția 2024, beneficiind de o pregătire adecvată pentru exercitarea slujirii preoțești.

Totodată, se precizează că hirotonia a fost aprobată în cadrul Permanenței Centrului Eparhial, fără opoziții, că nu a fost oferită nicio sumă de bani pentru acest act și că părintele Ilie Niță nu va primi nicio formă de remunerare din partea statului. „Chemarea sa este una izvorâtă din vocație, purtată încă din tinerețe, iar decizia este asumată în deplinătatea conștiinței sale”, se mai arată în comunicat.