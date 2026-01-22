Raluca Turcan, despre reducerea deficitului bugetar: Deciziile Guvernului Bolojan au fost corecte

Într-un mesaj publicat joi, pe Facebook, Raluca Turcan a oferit câteva măsuri pe care deputata le consideră necesare pentru a nu descuraja populația și a nu pune presiuni economice pe cetățenii care, pe lângă muncă, beneficiază de un venit în plus.

Deputata precizează că România a încheiat anul 2025 cu un deficit bugetar de 7,65%, mai mic cu 0,7 puncte procentuale față de cel estimat, spunând că este „o veste foarte bună” pentru economie, dar și „un semnal clar că deciziile luate de Guvernul Bolojan au fost corecte, eficiente și responsabile”.

„Deocamdată, reducerea deficitului bugetar nu se simte în buzunare. Mai mult decât atât, creșterea constantă a prețurilor a erodat veniturile oamenilor, iar presiunea socială este tot mai mare și nu o ignoră nimeni. Însă, un deficit bugetar ținut sub control reprezintă garanția că în anul 2026 nu vor fi majorate taxe și impozite. Dimpotrivă, așa cum am spus constant, corecția bugetară trebuie să fie urmată de măsuri pentru stimularea economiei, pentru stimularea celor care muncesc sau vor să muncească mai mult”, a scris Turcan.

Supraimpozitarea contractelor part-time, „o aberație fiscală”

Oficiala a precizat că una dintre măsurile viitoare trebuie să fie eliminarea supraimpozitării contractelor part-time, „o aberație fiscală”, care nu a adus decât dureri de cap mediului privat și a descurajat pe cei care și-ar fi dorit să încheie un astfel de contract de muncă.

„O altă măsură absolut necesară este majorarea la 12 salarii minime brute a plafonului pentru plata CASS, pentru persoanele care deja plătesc CASS printr-un contract de muncă. Nu este nici corect și nici stimulativ pentru oamenii care susțin economia pentru ca, după ce plătești CASS ca angajat, să fii obligat să plătești din nou contribuții de sănătate dacă ai obținut venituri din închirierea unui apartament, din dobânzi, dividende, drepturi de autor sau ca PFA. Culmea, poate tu nici nu beneficiezi de servicii medicale de la stat, pentru că ți-ai făcut o asigurare de sănătate la privat”, a scris Turcan.

Ea a afirmat că „actualul plafon de 24.300 lei pe an, echivalentul a 6 salarii minime brute frânează inițiativa și creșterea economică. Trebuie să-i sprijinim pe oameni să obțină venituri mai mari, nu să-i descurajăm!”, a declarat Turcan.

Personal, cred că este nedrept că se tot arată cu degetul către cei care corectează derapajul bugetar și am uitat să spunem cine sunt cei vinovați pentru această situație. Cu toate acestea trebuie să privim către viitor și să adoptăm măsuri liberale așteptate de cei care muncesc și investesc, pentru că ei țin economia românească pe linia de plutire”, a conchis deputata PNL.