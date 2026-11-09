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Patru persoane au fost amendate după ce au folosit drapelul României pentru transportarea resturilor vegetale

Patru persoane din comuna Bosanci, județul Suceava, au fost amendate cu câte 10.000 de lei fiecare, după ce au folosit în mod repetat Drapelul Național al României pentru transportarea resturilor vegetale, în timpul unor activități de muncă în folosul comunității, a anunțat IPJ Suceava.
Patru persoane au fost amendate după ce au folosit drapelul României pentru transportarea resturilor vegetale
Sursa foto: Facebook/Suceava Fail
Cosmin Pirv
09 nov. 2026, 13:16, Social
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Potrivit polițiștilor, incidentul a avut loc în 5 noiembrie, când cele patru persoane, cu vârste între 36 și 39 de ani, beneficiare de ajutor social, s-au deplasat la Primăria Bosanci pentru a presta muncă în folosul comunității.

După ce au curățat trandafirii din centrul comunei, una dintre persoane a luat fără acordul administratorului un drapel al României, uzat și depozitat într-o magazie a primăriei.

Ulterior, cele patru persoane au folosit în mod repetat drapelul pentru a transporta resturile vegetale, deși angajații primăriei le puseseră la dispoziție unelte adecvate.

Polițiștii s-au autosesizat după apariția unor imagini în spațiul public și au făcut verificări.

Cele patru persoane au fost sancționate în baza articolului 20 din Legea nr. 75/1994, privind arborarea drapelului României, cu amenzi în valoare totală de 40.000 de lei.

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