Patru persoane au fost amendate după ce au folosit drapelul României pentru transportarea resturilor vegetale

Potrivit polițiștilor, incidentul a avut loc în 5 noiembrie, când cele patru persoane, cu vârste între 36 și 39 de ani, beneficiare de ajutor social, s-au deplasat la Primăria Bosanci pentru a presta muncă în folosul comunității.

După ce au curățat trandafirii din centrul comunei, una dintre persoane a luat fără acordul administratorului un drapel al României, uzat și depozitat într-o magazie a primăriei.

Ulterior, cele patru persoane au folosit în mod repetat drapelul pentru a transporta resturile vegetale, deși angajații primăriei le puseseră la dispoziție unelte adecvate.

Polițiștii s-au autosesizat după apariția unor imagini în spațiul public și au făcut verificări.

Cele patru persoane au fost sancționate în baza articolului 20 din Legea nr. 75/1994, privind arborarea drapelului României, cu amenzi în valoare totală de 40.000 de lei.