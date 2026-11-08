Transport ilegal de lemne în județul Suceava. Amenzi de 5.000 de lei în cadrul operațiunii „Jupiter”

Perchezițiile au fost desfășurate în cadrul unui dosar penal, aflat sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Roman, în care se efectuează cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunii de transport în mod repetat de materiale lemnoase fără proveniență legală, dacă volumul materialelor lemnoase astfel transportate este sub limita de 5,01 mc.

Fapta a fost săvârșită de cel puțin două ori în interval de un an, iar volumul cumulat al materialelor lemnoase transportate fără proveniență legală depășește această limită, potrivit autorităților.

În urma inventarierii materialului lemnos și a comparării stocului fizic cu evidențele SUMAL 2.0, a fost constatată o diferență de 14.8 m.c. de material lemnos.

În acest context, au fost aplicate 2 sancțiuni contravenționale, în valoare de 5.000 de lei și sancțiunea complementară de confiscare valorică a materialului lemnos, în sumă de 2.789 de lei.

De asemenea, polițiștii au pus în aplicare sechestrul asupra autoutilitarei folosite la săvârșirea infracțiunii, în valoare de 30.000 de lei.

Cercetările continuă sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Roman, pentru stabilirea situației de fapt și a eventualelor răspunderi penale.