Consilieri locali declarați „săraci lipiți”, deși primeau indemnizații. Ce a descoperit Curtea de Conturi într-o primărie din Iași

„Debitorul contravenient nu deţine bunuri în proprietate, neavând nici o sursă generatoare de venituri din salarii, indemnizaţii sau conturi bancare”. Așa i-a descris Primăria Sirețel în fața instanței pe doi consilieri locali care aveau de plătit amenzi de 8.000 și de 10.000 de lei, potrivit unui raport de audit al Curții de Conturi, citat de Ziarul de Iași.

Aleșii locali încasau însă indemnizații. Primăria ar fi putut actualiza documentele trimise instanței, dar nu a făcut-o, arată raportul.

Amenzi șterse în zile libere

Auditul a vizat perioada 2021 -–2025 și consemnează, pe 77 de pagini, 29 de situații. Cele mai multe cer corectarea deciziilor, completarea actelor și recuperarea plăților făcute fără bază legală.

Una dintre cele mai mari sume privește amenzile transformate în ore de muncă în folosul comunității. Peste 233.000 de lei au fost scoși din evidența contabilă fără aprobarea Consiliului Local și fără documente justificative.

Unele scăderi au fost făcute pe 1 ianuarie 2025, pe 12 aprilie, care a fost o sâmbătă, sau pe 1 Mai.

Primăria nu avea regulament pentru munca în folosul comunității. Unele sentințe au fost puse în aplicare cu peste un an întârziere, iar pontajul era scris de mână, în anexe neînregistrate. Într-un caz, un contribuabil și-a făcut orele de muncă înainte ca instanța să pronunțe sentința.

Cererile respinse de instanță

Auditorii au găsit 50 de dosare în care primăria a cerut transformarea amenzilor în muncă și pentru oameni cu salarii sau cu bunuri. Toate au fost respinse de instanță și însumează aproape 300.000 de lei. Pentru că amenzile nu au fost executate silit, bugetul local a fost păgubit, unele sume ajungând să se prescrie.

Unul dintre cei doi consilieri reușise anterior să transforme o amendă de 4.000 de lei în 50 de ore de muncă. Potrivit documentelor, el a făcut curățenie stradală și decolmatări în aprilie – mai 2025, iar amenda a fost scoasă din evidența fiscală.

Raportul mai semnalează că un localnic a vândut două mașini deși avea amenzi și taxe restante, că primarul a primit nelegal sporul pentru gestionarea fondurilor europene și că 16 angajați au primit de Crăciun pachete fără aprobarea ordonatorului de credite.

Ce urmează

Curtea de Conturi cere recuperarea sumelor, executarea silită a datornicilor și identificarea celor care au trimis instanțelor informații „false/eronate”. Primăria nu a contestat constatările și și-a asumat corectarea lor până pe 20 aprilie 2027.

Primarul Gelu Șpaiuc susține însă că auditorii nu au verificat toate documentele și anexele și spune că va merge cu ele la Curtea de Conturi.