PSD anunță rezultatele miniștrilor din ultima săptămână la guvernare. Noi loturi din A0 și relansarea Programul Rabla, pe listă

În ultima săptămână, Ministerul Dezvoltării a achitat peste 1,4 miliarde de lei pentru plata facturilor restante către firmele românești care au realizat investiții și lucrări publice.

Ministerul Transporturilor a deschis circulația pe încă 13 kilometri din Autostrada A0, pe tronsonul dintre Afumați și Glina.

Ministerul Agriculturii a efectuat plăți în valoare de 165 de milioane de euro către aproximativ 35.000 de fermieri.

De asemenea, Ministerul Sănătății a deblocat 230 de milioane de lei pentru finanțarea urgențelor medicale și tratarea pacienților critici.

Ministerul Mediului a relansat Programul Rabla, cu un buget de 35 de milioane de lei.

Ministerul Economiei a promovat România la World Travel Market Londra, unul dintre cele mai importante târguri internaționale de turism, readucând țara noastră în atenția industriei turistice mondiale după 6 ani de absență.