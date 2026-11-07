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PSD anunță rezultatele miniștrilor din ultima săptămână la guvernare. Noi loturi din A0 și relansarea Programul Rabla, pe listă

Partidul Social Democrat a anunțat sâmbătă bilanțul miniștrilor PSD în ultima săptămână la guvernare. Deschiderea a două loturi noi din A0 și relansarea Programului Rabla se numără printre rezultate.
PSD anunță rezultatele miniștrilor din ultima săptămână la guvernare. Noi loturi din A0 și relansarea Programul Rabla, pe listă
Sursa foto: Eduard Vinatoru/Mediafax Foto
Ioana Târziu
07 nov. 2026, 10:32, Politic
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În ultima săptămână, Ministerul Dezvoltării a achitat peste 1,4 miliarde de lei pentru plata facturilor restante către firmele românești care au realizat investiții și lucrări publice.

Ministerul Transporturilor a deschis circulația pe încă 13 kilometri din Autostrada A0, pe tronsonul dintre Afumați și Glina.

Ministerul Agriculturii a efectuat plăți în valoare de 165 de milioane de euro către aproximativ 35.000 de fermieri.

De asemenea, Ministerul Sănătății a deblocat 230 de milioane de lei pentru finanțarea urgențelor medicale și tratarea pacienților critici.

Ministerul Mediului a relansat Programul Rabla, cu un buget de 35 de milioane de lei.

Ministerul Economiei a promovat România la World Travel Market Londra, unul dintre cele mai importante târguri internaționale de turism, readucând țara noastră în atenția industriei turistice mondiale după 6 ani de absență.

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