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VIDEO | Ambasadorul Egiptului: Românii sunt cei mai decenți oameni pe care i-am întâlnit în viața mea

Ambasadorul Egiptului în România, Mohamed Mostafa Orfi, vorbește despre relația dintre cele două țări, oportunitățile de cooperare economică și motivele pentru care România ar putea deveni un partener important al Egiptului în accesarea piețelor africane. Într-un interviu acordat în cadrul proiectului Ping-Pong Mediafax, diplomatul a făcut și o declarație elogioasă la adresa românilor, pe care i-a descris drept „cei mai decenți oameni pe care i-am întâlnit vreodată în viața mea”.
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Iñaki Bratosin
07 nov. 2026, 10:11, Politic
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Cu o experiență diplomatică în reprezentarea intereselor Egiptului, Mohamed Mostafa Orfi este ambasadorul Republicii Arabe Egipt la București, într-un moment simbolic pentru relațiile bilaterale, marcate de aniversarea a 120 de ani de relații diplomatice. Acesta vorbește despre perspectivele parteneriatului româno-egiptean, investiții, turism, cultura egipteană și oportunitățile pe care companiile românești le-ar putea valorifica prin intermediul zonei economice a Canalului Suez.

Egiptul, poarta României spre Africa

Egiptul ar putea deveni o platformă importantă pentru companiile românești care vor să ajungă pe piețele din Africa și din lumea arabă. Ambasadorul Mohamed Mostafa Orfi propune dezvoltarea unor proiecte comune de producție în zona economică a Canalului Suez, unde investitorii ar putea fabrica automobile, utilaje, computere și medicamente, apoi să exporte către numeroase piețe. Diplomatul consideră că România și Egiptul au suficiente motive pentru a transforma relația bilaterală într-un parteneriat economic mai ambițios

Dincolo de piramide

Ambasadorul îi invită pe români să descopere Marele Muzeu Egiptean, aflat în apropierea piramidelor, pe care îl descrie drept cel mai mare muzeu din lume dedicat unei singure civilizații. În interviu, diplomatul vorbește și despre koshari, preparatul tradițional egiptean care a depășit granițele sociale și a devenit o atracție inclusiv pentru oficialii străini de rang înalt, care preferă să îl încerce în localurile tradiționale, nu în restaurantele hotelurilor de lux.

Lecția diplomației

La 120 de ani de relații diplomatice între România și Egipt, Mohamed Mostafa Orfi privește cu încredere spre viitor și spune că cele două țări au toate motivele să devină parteneri strategici. Pentru ambasador, diplomația nu înseamnă să ai întotdeauna opinii identice, ci să știi să gestionezi diferențele și să găsești modalități de cooperare. În acest context, diplomatul le face românilor un compliment aparte, afirmând că sunt cei mai decenți oameni pe care i-a întâlnit vreodată.

Egipteana, pe înțelesul românilor

Mohamed Mostafa Orfi le explică românilor și semnificația a două dintre cele mai folosite expresii din araba egipteană, „Inshallah”, care înseamnă „Dacă Dumnezeu va voi”, și „Alhamdulillah”, o formulă prin care oamenii își exprimă recunoștința față de Dumnezeu. Ambasadorul îl recomandă și pe actorul Ahmed Zaki, pe care îl consideră unul dintre cei mai buni artiști egipteni, iar când privește spre următorii 1.020 de ani, spune că este convins că România și Egiptul vor avea toate motivele să fie parteneri strategici.

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