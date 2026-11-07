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Incendiu la un apartament din Mehedinți: 12 persoane și mai multe animale au fost evacuate după ce un balcon a luat foc în Vânju Mare

Un incendiu a izbucnit vineri noaptea pe balconul unui apartament din orașul Vânju Mare, județul Mehedinți. Au ars aproximativ 20 mp din acoperiș, iar 12 persoane și mai multe animale au fost evacuate de pompieri.
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Ioana Târziu
07 nov. 2026, 10:09, Social
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Vineri noaptea, pompierii din cadrul Stației de Pompieri Vânju Mare au intervenit pentru stingerea unui incendiu izbucnit la balconul unui apartament situat la etajul al doilea al unui bloc de pe strada Aleea Garofiței, din orașul Vânju Mare.

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La fața locului, au fost mobilizate de urgență două autospeciale de stingere și o ambulanță SMURD.

La sosirea echipajelor, incendiul se manifesta generalizat la nivelul balconului, cu propagare la acoperișul blocului.

În urma incendiului, au ars aproximativ 20 mp din acoperiș și au fost afectate sufrageria și balconul apartamentului, pe o suprafață de circa 30 mp. De asemenea, întregul apartament și casa scării au fost inundate cu fum.

Au fost evacuate 12 persoane, cinci câini și trei păsări. Din fericire, nicio persoană nu a necesitat îngrijiri medicale.

Intervenția pompierilor a fost îngreunată de cantitățile mari de materiale textile depozitate în interiorul apartamentului.

Cauza probabilă de izbucnire a incendiului a fost depozitarea cenușii și a jarului nestins în apropierea materialelor combustibile.

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