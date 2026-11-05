Șase oameni au murit într-un incendiu la o casă din New York

Un incendiu puternic a fost raportat într-o clădire cu structură înșiruită la ora 1:40 dimineața, ora locală, în Brooklyn. Aproximativ 200 de pompieri au intervenit pentru stingerea incendiului din cartierul Sunset Park al orașului. Incendiul a fost stins în aproximativ 3 ore, relatează AP.

Patru persoane au murit la fața locului, a anunțat departamentul de pompieri într-un comunicat. Două persoane cu răni grave au fost transportate la spital, unde au fost ulterior declarate decedate. Patru persoane au suferit răni care nu le pun viața în pericol.

Trei pompieri au suferit și răni minore, a anunțat departamentul.

Nu au fost făcute publice numele sau vârstele victimelor. La fața locului a fost găsită o baterie litiu-ion, dar nu se știe dacă aceasta are legătură cu cauza incendiului, a declarat departamentul.