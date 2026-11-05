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Șase persoane, reținute în Polonia pentru livrarea de componente militare în Rusia. Suspecții transportau marfa în mașini cu compartimente ascunse

Șase persoane, cinci cetățeni polonezi și o femeie de cetățenie rusă, au fost reținute de Agenția pentru Securitate Internă din Polonia (ABW), fiind suspectate că au colaborat cu serviciile de informații ruse și au livrat ilegal componente militare în Rusia.
Șase persoane, reținute în Polonia pentru livrarea de componente militare în Rusia. Suspecții transportau marfa în mașini cu compartimente ascunse
Andrei Rachieru
05 nov. 2026, 13:07, Știri externe
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Grupul ar fi acționat timp de aproximativ doi ani și jumătate, transportând produse utilizate la fabricarea muniției și a sistemelor de armament, inclusiv prin intermediul unor mașini dotate cu compartimente secrete, relatează Reuters.

Potrivit autorităților poloneze, gruparea a funcționat din iunie 2023 până în decembrie 2025, desfășurându-și activitatea în Polonia, Lituania și Rusia. Membrii acesteia se ocupau de comandarea și achiziționarea produselor, inclusiv din magazine online, organizarea preluării și transportarea acestora în regiunea Kaliningrad, din vestul Rusiei.

Pentru transport, suspecții foloseau autoturisme echipate cu compartimente ascunse, iar o parte dintre încărcături au fost interceptate de polițiștii de frontieră polonezi.

Potrivit anchetatorilor, printre produsele transportate se aflau tuburi de cartuș și proiectile, componente utilizate la fabricarea muniției și a sistemelor de armament.

Patru suspecți au fost arestați preventiv pentru spionaj

Dintre cele șase persoane reținute, cinci sunt cetățeni polonezi, cu vârste între 25 și 52 de ani, iar una este o femeie de cetățenie rusă, în vârstă de 37 de ani.

Toți cei șase au fost acuzați de participare la un grup infracțional organizat, al cărui scop era exportul ilegal de componente militare din Polonia în Rusia, fără autorizațiile necesare.

Patru dintre suspecți au primit și acuzații de desfășurare de activități în favoarea serviciilor de informații ruse împotriva Poloniei. Instanța a dispus arestarea preventivă a acestora pentru trei luni, în timp ce celelalte două persoane au fost plasate sub măsuri preventive fără privare de libertate.

Percheziții în 21 de locații din trei regiuni

Operațiunea serviciilor poloneze s-a desfășurat între 21 octombrie și 2 noiembrie 2026. Agenții ABW au efectuat percheziții în 21 de locații din trei voievodate: Varmia și Mazuria, Pomerania și Polonia Mare.

Ancheta este coordonată de procurorii din cadrul Biroului Regional din Białystok al Departamentului pentru Criminalitate Organizată și Corupție al Parchetului Național.

Tomasz Siemoniak, responsabilul pentru coordonarea serviciilor speciale din Polonia, a declarat că activitatea grupului a contribuit la consolidarea capacităților militare ale Rusiei și la ocolirea embargoului impus asupra acestui tip de produse.

Acesta a mai precizat că, în anchetele privind spionajul și sabotajul desfășurate de ABW începând cu 1 ianuarie 2024, aproximativ 100 de persoane au dobândit statutul de suspect.

Reprezentanții Ambasadei Rusiei nu au răspuns imediat solicitării Reuters de a comenta cazul. Kremlinul a negat în repetate rânduri implicarea în operațiuni de sabotaj în țările NATO.

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